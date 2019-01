Darren Gardner sauve l'honneur canadien à Bad Gastein

Meilleur Canadien des qualifications avec un chrono combiné de 57 s 88/100, Gardner s’est incliné au premier tour éliminatoire contre l’Italien Aaron March, qui l’a devancé de 1,65 s.

Les Canadiens Sébastien Beaulieu, Arnaud Gaudet, Michael Nazwaski, Jules Lefebvre et Émile Gaudet n’ont pas franchi le cap des qualifications. Ils ont terminé 25e, 39e, 52e, 55e et 56e, respectivement.

« Je connaissais une excellente première descente qui était propre et ma ligne était parfaite, a souligné Beaulieu. Je me suis relevé pour prendre les quatre dernières portes de façon plus directe, mais c’était une erreur. Avec les précipitations des derniers jours, je me suis retrouvé dans la neige molle, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps. »

L’Allemand Stefan Baumeister a défait le Suisse Dario Caviezel en finale. L’Autrichien Benjamin Karl a remporté la petite finale.

Aucune Canadienne ne s’est qualifiée pour le tour éliminatoire dans le volet féminin. Megan Farrell, Jennifer Hawkrigg, Kaylie Buck et Katrina Gerencser ont respectivement pris les 19e, 28e, 34e et 39e rangs.

Deux Autrichiennes, Claudia Riegler et Sabine Schoeffmann, ont respectivement remporté les grande et petite finales devant leur public. La Polonaise Aleksandra Krol a conclu l’épreuve en 2e position.