Les joueuses de ringuette du Nouveau-Brunswick accumulent les victoires

Les joueuses de l'équipe provinciale dans la catégorie U16 reviennent de Pierrefonds à Montréal avec une médaille d'or.

C'est une bonne préparation pour cette équipe qui se rendra au championnat national qui aura lieu au mois d'avril à l'Île-du-Prince-Édouard.

Vu qu'on était juste une équipe du Nouveau-Brunswick qui représentait notre division, on était vraiment contente de gagner dans notre catégorie.

C'est quand même un gros tournoi avec beaucoup d'équipes du Québec et de l'Ontario, donc on jouait contre des équipes où il y a beaucoup plus de population.

Élyse Grandmaison, centre U16