Parti de l'Impact, Matteo Mancosu rentre en Italie

L’Entella, qui joue en troisième division italienne, a confirmé l’entente par communiqué, mardi, sans dévoiler d'autres détails.

Mancosu n’avait plus de club depuis la fin de la saison 2018 de la MLS. Il s’était engagé avec l’Impact pour deux ans, le 2 mars 2017, après un prêt d’une demi-saison par Bologne, autre propriété de Joey Saputo, à l’été 2016.

Éclatant dans le parcours de l’Impact vers la finale de l’Est en 2016, Mancosu avait alors inscrit quatre buts et deux mentions d’aide en cinq titularisations.

L’avant-centre italien n’a toutefois jamais pu répéter pareils exploits. Mancosu a marqué 9 buts et ajouté 3 passes décisives en 46 rencontres et 2848 minutes de jeu par la suite. Un seul de ces filets est venu dans une cause gagnante, sur un tir de pénalité de surcroît.

À l’Entella, Mancosu retrouvera la troisième division italienne six saisons après y avoir joué, en 2012-2013, avec Trapani. Le club avait alors obtenu sa promotion en deuxième division, une mission qu’a justement faite sienne l’Entella, actuel 5e de la compétition.

La nouvelle tombe au lendemain de l’officialisation du départ d’Alejandro Silva vers l’Olimpia, au Paraguay, premier transfert de l’Impact en 2019.