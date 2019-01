Padraig Harrington sera le capitaine européen à la Coupe Ryder 2020

Harrington, vainqueur comme joueur de trois tournois du grand chelem (l'Omnium britannique en 2007 et 2008, le Championnat de la PGA en 2008) a pris part à la Coupe Ryder six fois et l'a gagnée en 2002, 2004, 2006 et 2010.

Il a agi à titre de vice-capitaine lors des trois dernières éditions.

L'équipe d'Europe a remporté la dernière Coupe Ryder, en septembre au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines près de Paris, sous le capitanat du Danois Thomas Björn.