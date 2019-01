Un rappel que les fondations du Canadien sont bien fragiles

Avant le match contre le Wild, Marc Bergevin a remercié la providence, ou le hasard, au choix, de pouvoir miser sur une équipe en santé, Shea Weber en tête de lice. Deux heures plus tard, il devait se pincer devant l'ironie.

Un texte d’Alexandre Gascon

« J’avais oublié ce que c’était d’avoir Shea Weber dans la formation », a lancé le directeur général du Canadien, particulièrement de bonne humeur lors de sa conférence de presse mensuelle.

Dès la première période du match perdu contre le Minnesota, son capitaine est tombé au combat à la suite d’une rondelle déviée qui lui a frappé la joue gauche.

« Il a été examiné pour être certain qu’il n’y a pas de fracture (…) Les résultats sont positifs. Il est capable de faire le voyage avec nous », a tout de suite rassuré Claude Julien après la rencontre.

Sa présence dans l’avion en direction de Détroit permettra sûrement à tout le monde de pousser un petit soupir de soulagement, qu’il soit en mesure de chausser les patins contre les Red Wings ou pas.

Après l’accident, Weber a effectué sept présences sur la glace et a terminé la première période. On ne l’a plus revu par la suite et c’est à ce moment que les problèmes du CH ont commencé.

À 16 contre 18

Certes, le CH s’est admirablement débrouillé pendant la première portion de la saison sans les services de son meilleur défenseur.

Sa fiche de 11-8-5 lui a permis de maintenir la tête hors de l’eau et Jeff Petry a servi de cheval de trait pendant cette séquence, a abattu un travail colossal en jouant en moyenne 25 minutes par rencontre. Mais on peut douter qu’il y parvienne à nouveau.

Shea Weber se fait soigner au banc. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Il a d’ailleurs offert le seul but du match à Mikael Granlund avec une passe directement dans l’enclave. En fin de deuxième période, il avait fait de même avec Jason Zucker. Celui-ci a manqué la cible sur son tir du revers.

Comme Kenny Agostino a été expulsé de la rencontre en raison d’une mise en échec tardive sur Eric Fehr après 2:28, le CH s’est défendu à 11 attaquants et 5 défenseurs toute la soirée et ce léger temps supplémentaire imposé au personnel a paru.

Les revirements - la feuille officielle de match en octroie 14 au CH - étaient légion et provenaient autant du bâton de Petry justement, que de celui de Brett Kulak, que des attaquants. On pourrait presque tous les montrer du doigt un par un… certains plus que d’autres.

Mais à partir du second engagement, privé de son capitaine, le Tricolore n’était plus aussi efficace.

Appel au calme pour Max Domi

Ce qui nous amène à Max Domi. Réalise-t-il à quel point il est rapidement devenu la pierre angulaire de l’attaque de son équipe?

Frustré que le coup de coude que Greg Pateryn lui a envoyé au visage soit resté impuni, Domi a décidé de se faire justice lui-même.

Il a finalement écopé d’une pénalité et a entraîné Pateryn avec lui au cachot alors qu’il restait 4:21 à faire au match et que le Canadien tentait de combler son retard d’un but.

Disons que le Tricolore n’y a pas gagné au change.

Julien a défendu son joueur.

Si je suis Max Domi, je fais la même chose. Claude Julien

Le Torontois de 23 ans n’a plus marqué depuis 13 matchs et, c’est évident, l’impatience le ronge. Il précipite ses prises de décisions, dégaine lorsqu’il n’a pas de lignes de tir, essaie de déjouer deux ou trois joueurs et, surtout, il se venge lorsque les choses tournent mal.

Ce n’est pas la première fois qu’on le voit perdre son sang-froid, tout le monde se souvient du coup de poing à Aaron Ekblad en match préparatoire, mais il a récidivé il y a quatre jours à peine contre les Canucks de Vancouver avec un violent double-échec sur un rival un peu trop teigneux à son endroit.

Domi est devenu de facto le premier centre de cette formation, également responsable de faire produire Jonathan Drouin, et ses égarements pourraient finir par coûter cher au CH. Bien plus qu’une crampe au cerveau de Jeff Petry.

Que ce soit l’errance d’un de ses piliers à l’avant, l’absence de son défenseur numéro un ou, épargnez-nous ce mélodrame, une éventuelle blessure au gardien le mieux rémunéré de la LNH, tous ces scénarios ont le potentiel de virer au vinaigre pour le CH.

N’est pas le Lightning de Tampa Bay, qui a été privé tour à tour de Victor Hedman et d’Andrei Vasilevskiy, qui veut.

« On dirait que tout le monde dans la ligue gagne en ce moment. C’est difficile d’encaisser deux défaites d’affilée, on a l’impression de perdre du terrain », a soupiré Brendan Gallagher.

Ce n’est pas qu’une impression.

En rafale

Julien a fustigé le travail des arbitres Justin St-Pierre et Eric Furlatt après la rencontre.

« C’est une mauvaise décision sur le 28 (Mike Reilly) qui fonce au filet, qui est poussé sur leur gardien et à qui on donne une punition. Domi se prend un coude à la tête, ils ne veulent pas sévir alors Max Domi décide de se faire justice. J’aurais aimé avoir un avantage numérique là.

« Pateryn, c’est assez clair, saute dans les airs, un coude dans le visage. Domi, si rien ne se passe, il va prendre les choses en main, il va se défendre lui-même. Un coup de coude à la tête peut être une commotion et c’est l’arbitre qui est dans le coin et qui décide de ne pas appeler l’infraction, mais on appelle une petite infraction d’un gars qui est poussé sur le gardien. Une responsabilité leur revient à eux aussi », a-t-il enchaîné.

« J’ai l’impression qu’à la maison, dépendant qui nous arbitre, on n’a pas le bénéfice du doute. C’est comme ça. J’aimerais que ce soit plus juste », a conclu l’entraîneur.

La ligue pourrait ne pas apprécier la critique. À suivre.

Le CH s’est envolé pour Détroit, où il affrontera les Red Wings dès mardi soir. Le Canadien est en plein cœur d’une séquence de 9 matchs en 15 jours qui a commencé avec deux défaites.

Montréal a encaissé une neuvième défaite d'affilée contre le Wild. Sa dernière victoire remontre au 8 novembre 2014.

Carey Price, de concert avec l’équipe, a décidé de faire l’impasse sur le match des étoiles à San José. Il devra purger un match de suspension. S’il devait s’absenter contre l’Arizona le 23 janvier, le gardien profiterait de deux semaines complètes de congé.

« Au point où nous en sommes dans la saison et dans ma carrière, c’est mieux pour moi d’être en congé. Je suis honoré d’avoir été nommé encore une fois. Mais c’est le choix intelligent de ne pas y aller », a-t-il expliqué.

Sage décision.