Gaudreau ne dérougit pas dans un gain des Flames à Chicago

Gaudreau touchait la cible dans un cinquième match d'affilée. Il totalise sept buts et six passes durant la séquence et 64 points, dont 26 buts, cette saison.

Sean Monahan et Garnet Hathaway ont aussi marqué pour les Flames, qui vont disputer leurs cinq prochains matchs à la maison.

Elias Lindholm a été complice de deux filets et David Rittich a réalisé 32 arrêts.

Patrick Kane, Alex DeBrincat et Brandon Saad ont offert la réplique des Hawks. Collin Delia a bloqué 39 rondelles.