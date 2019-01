Les Predators blanchissent les Leafs à Toronto

P.K. Subban a inscrit son quatrième but, Pekka Rinne a signé un troisième jeu blanc cette saison et ils ont mené les Predators de Nashville à un gain de 4-0 face aux Maple Leafs de Toronto lundi, dans la Ville Reine.

Rinne a été peu occupé, ne recevant que 18 tirs. Il en est à 54 blanchissages durant sa carrière, au 21e rang de l'histoire, à égalité avec Marc-André Fleury, Bernard Parent et Ed Giacomin.

Kevin Fiala a fourni un but et une passe; il totalise quatre points à ses quatre derniers matchs (un filet et trois mentions d'aide).

Après une soirée de deux passes à Montréal, le Torontois P.K. Subban a ajouté son quatrième but de la campagne, devant ses parents.

Mattias Ekholm et Colton Sissons ont été les autres buteurs des Preds, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

Michael Hutchinson a réalisé 28 arrêts. Trois tirs des Leafs ont touché le poteau, tandis qu'un but a été refusé en raison d'un hors-jeu.

Les Maple Leafs seront de retour en action jeudi, au New Jersey.