Hugo Richard signe avec les Alouettes

Moins de deux mois après avoir conclu sa carrière chez le Rouge et Or avec une conquête de la Coupe Vanier , le quart-arrière Hugo Richard s'est entendu sur les termes d'un contrat de deux ans avec les Alouettes de Montréal.

Je suis vraiment excité. Vraiment content d’avoir une opportunité. Ça me donne un objectif à l’entraînement durant la saison morte , s’est réjoui Richard après l’annonce de sa signature, lundi. Contacté par les Alouettes vendredi, le quart-arrière explique que la négociation de son contrat de deux saisons, dont une d’option, s’est déroulée très rapidement.

Boudé par toutes les équipes de la Ligue canadienne de football au dernier repêchage, l’athlète originaire de Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, n’a jamais cessé de réitéré son désir d'atteindre les rangs professionnels, cette saison. Mais sachant que pratiquement aucun quart-arrière issu du réseau universitaire canadien n’obtient de contrat dans la LCF, il ne voulait pas se faire d’attentes.

Je ne voulais pas être déçu en me disant que j’allais avoir une chance. Je n’ai pas fait ma vie en fonction de ça. Maintenant j’ai une opportunité et je suis vraiment content. À moi de la saisir et prouver que je peux jouer à ce niveau , a expliqué celui qui complète cet hiver sa formation d’ingénieur.

Pas de changement de position à l’horizon

C’est bel et bien à la position de quart-arrière que les Alouettes veulent donner une chance à Hugo Richard, a confirmé l’organisation montréalaise. Richard relate qu'il pourrait aussi obtenir du temps de jeu sur les unités spéciales, mais il n’aura pas à imité son entraineur et ex-quart-arrière vedette du Rouge et Or, Mathieu Bertrand, qui avait dû adopter la position de centre-arrière pour poursuivre sa carrière chez les pros.

Il mérite une chance de se faire valoir au poste de quart et nous allons lui donner l'opportunité de le faire avec l'équipe de sa ville natale, avec laquelle il est déjà familier , a affirmé le directeur général des Alouettes, Karvis Reed, par voie de communiqué, vendredi.

Difficile d’imaginer meilleur scénario qu’une chance de jouer professionnellement chez lui, à Montréal, avoue celui qui a connu en cinq saisons chez le Rouge et Or l’une des carrière les plus productives de l’histoire du football universitaire québécois.

Sans dire que j’étais un gros fan de football canadien, lorsque j’en regardais quand j’étais jeune, c’était les Alouettes. Et puis je suis content de rester proche de mes parent et ma blonde. Ça va demander peu de changement dans ma vie, ce qui idéal si jamais ça ne marche pas.

Hugo Richard discute avec le quart-arrière Chris Merchant, des Mustangs de Western, après la conquête de la Coupe Vanier, le 24 novembre. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Aucunes garanties

Parce rien n’est coulé dans le béton pour Richard avec les Alouettes. Comme la majorité des contrats dans la Ligue canadienne de football, celui de Richard ne contient aucun montant garanti. L’équipe peut décider de le couper à tout moment.

Dans la LCF, il n’y a rien de garanti, mais on m’a dit que j’aurais une chance de me faire valoir comme quart-arrière au camp d’entraînement , explique celui qui a remporté deux coupes Vanier à l’Université Laval.

Lui qui a souvent milité pour davantage de quarts-arrières canadiens dans la LCF, il aura vraisemblablement la chance d’ouvrir des portes pour la prochaine génération . À lui et à Noah Picton, ex-quart-arrière des Bisons du Manitoba qui a signé avec les Argonauts de Toronto en décembre, de montrer que l’on a bien fait de les signer.