Carey Price renonce au match des étoiles pour se reposer

« Nous avons pris le temps de discuter de la situation avec Carey ainsi qu'avec le personnel médical de l'équipe ce matin, et nous nous sommes entendus que la meilleure chose pour lui serait de profiter de cette période pour prendre le repos nécessaire et récupérer pleinement lors du weekend du match des étoiles, a déclaré par communiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin.

« Carey a été incommodé par une blessure pendant un certain temps, et nous voulons nous assurer de compter sur lui bien reposé et en santé pour la deuxième moitié de saison. Carey est très honoré d'avoir une fois de plus été sélectionné par la LNH pour le match des étoiles, et il est en accord avec la décision de l'organisation. »

Ennuyé par ce que l'entraîneur-chef Claude Julien a appelé une irritation à un genou, Price a raté le voyage de trois matchs du Canadien en Floride, à Tampa Bay et à Dallas. Coïncidence, c'est aussi au début de ce repos forcé que son épouse avait donné naissance à leur deuxième fille.

En annonçant cette décision, Price et l'organisation du Tricolore acceptent le fait qu'il écopera d'une suspension automatique d'un match à être purgée immédiatement avant, ou tout de suite après le rendez-vous des étoiles du 26 janvier, à San José.

Étant donné que le Canadien ne disputera aucune rencontre entre le 24 janvier et le 1er février, la période de repos de Price pourrait atteindre 10 jours, peu importe qu'il choisisse de purger sa suspension le 23 janvier lors de la visite des Coyotes de l'Arizona, ou le 2 février à l'occasion de la visite des Devils du New Jersey.

Carey Price était le seul représentant du Canadien choisi pour le match des étoiles, disputé le 26 janvier à San José. Le gardien de 31 ans a maintenu une fiche de 16-11-4 cette saison, avec une moyenne de buts accordés de 2,76 et un taux d’efficacité de ,908.

Price renonce ainsi à une sixième participation à cette classique annuelle.