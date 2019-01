Lindsey Vonn remonte sur les planches ce week-end en Autriche

À St. Anton am Arlberg, l'Américaine prendra part à la descente samedi, puis au super-G dimanche. Il s’agira de ses deux premières épreuves en plus de six semaines, au cours desquelles elle s'est remise d’une blessure au genou.

Déjà détentrice du record pour le nombre de victoires chez les femmes avec 82, Vonn n’est plus qu’à quatre triomphes de la marque absolue de 86 appartenant au Suédois Ingemar Stenmark depuis les années 80.

Avant le début de la saison, Vonn a fait le choix de se concentrer sur ses disciplines de prédilection, ce qu’elle a fait en octobre et en novembre.

Une vilaine chute survenue le 19 novembre à Copper Mountain, au Colorado, a résulté en une hyperextension et une entorse au genou gauche.

Du coup, elle a été contrainte de faire l’impasse sur l’étape de Lake Louise, l'une de ses préférées. Elle a aussi raté le super-G de Saint-Moritz, en Suisse, de même que le super-G et la descente de Val Gardena, en Italie.

Prolongation

À 34 ans, Vonn prévoyait prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais après avoir raté l'épreuve de Lake Louise, elle a annoncé qu’elle serait présente dans la station albertaine l’an prochain.

En attendant, on devrait aussi la voir en action aux Championnats du monde, le mois prochain, à Are, en Suède.

La carrière de Vonn a été ponctuée de nombreuses blessures, soit des ligaments croisés antérieurs déchirés, des fractures près du genou gauche, à une cheville et à un bras, une lacération au pouce droit et des commotions cérébrales.

Elle avait aussi raté les Jeux olympiques de Sotchi en 2014 en raison d’une blessure grave au genou droit.

Son retour annoncé arrive à point nommé puisqu’un total de six épreuves de vitesse sont au programme de la Coupe du monde au cours des prochains week-ends.

Vonn aura cependant fort à faire pour rattraper son irrésistible compatriote Mikaela Shiffrin, qui domine de la tête et des épaules depuis le début de la saison.

Vonn a déjà skié deux fois à St. Anton au cours de sa carrière. Elle a remporté les deux épreuves de vitesse en décembre 2007. Elle y a fini 6e et une 4e en janvier 2013.