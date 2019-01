Un placement raté des Bears donne la victoire aux Eagles

Cody Parkey a raté un placement de 43 verges avec 10 secondes à jouer pour les Bears de Chicago et les Eagles de Philadelphie, champions en titre du Super Bowl, l'ont emporté 16-15, dimanche, lors du premier tour éliminatoire de la Nationale.

Dans un match plutôt défensif, le quart substitut des Eagles, mais joueur le plus utile du plus récent Super Bowl, Nick Foles avait trouvé Golden Tate pour un touché avec 56 secondes à jouer pour donner l'avance aux siens par un maigre point.

Menés par le quart de deuxième année Mitchell Trubisky, les Bears ont ensuite traversé les terrains, mais avec 10 secondes à jouer, ils ont dû remettre leur sort dans le pied de Parkey, qui avait raté quatre placements dans un même match cette saison.

Le premier botté de Parkey a filé entre les poteaux, mais le jeu a été déclaré nul, puisque les Eagles avaient demandé leur dernier temps d'arrêt.

Le second botté de Parkey n'a pas été aussi précis. Le ballon a d'abord heurté l'un des poteaux avant de frapper la barre horizontale et de retomber du mauvais côté.

Les Eagles poursuivront leur parcours en se frottant aux Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche prochain.

« Nous avons fait face à de l'adversité en première demie et j'ai commis quelques revirements, a indiqué Foles. La chose la plus importante est que personne n'a perdu la foi et n'a cessé d'y croire. Nous avons été capables de nous rallier. Notre défensive nous a gardés dans le match. »

Aucune équipe n'a pu défendre son titre du Super Bowl avec succès depuis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en 2004. Les Eagles occupaient le 6e rang de l'Association Nationale et la dernière équipe à cette position à avoir remporté le Super Bowl s'avère les Packers de Green Bay, en 2010.

Mais les Eagles, menés par Foles et une défense qui emploie plusieurs remplaçants, semblent avoir la même touche magique que lors de leur dernière conquête.

« Nous avons trouvé une façon de l'emporter », a simplement répondu Tate.