Les espoirs du Canadien se sont illustrés à Vancouver

Le Tricolore avait au moins un joueur repêché dans chacune des trois équipes qui ont remporté une médaille au Championnat du monde de hockey junior.

Jesse Ylonen a marqué un but dans la victoire en finale des Finlandais, ce qui leur donnait un troisième sacre en six ans. En 7 matchs, Ylonen, un choix de deuxième tour du Canadien en 2018, a totalisé six points, trois buts et trois passes.

Ce sacre finlandais est arrivé aux dépens des Américains Cayden Primeau et Ryan Poehling. Primeau a brillé devant le filet avec 28 arrêts.

Poehling a terminé la compétition au quatrième rang des marqueurs, avec 8 points (5 buts, 3 passes) en 7 matchs.

Le joueur de centre a été choisi au premier tour par Montréal en 2017. En 16 matchs avec l’Université St. Cloud State, il a 17 points, dont 3 buts.

Il a en plus été nommé meilleur attaquant du tournoi par la Fédération internationale de hockey sur glace.

Les membres des médias l’ont choisi comme joueur par excellence et membre de l’équipe d’étoiles, tout comme Alexandre Romanov.

Un autre choix de deuxième tour du Canadien, trois rangs derrière Ylonen, Romanov a remporté le bronze.

Alexander Romanov (1 but, 7 passes, 8 points en 7 matchs) a été nommé défenseur par excellence du tournoi. Il a remporté le bronze avec la Russie.

Équipe d’étoiles du mondial junior

Gardien

Ukko-Pekka Luukkonen (repêché par les Sabres de Buffalo)

Défenseurs

Alexander Romanov (Canadien de Montréal

Erik Brannstrom (Golden Knights de Vegas)

Attaquants