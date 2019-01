Marcel Hirscher remporte les honneurs à Zagreb

Deuxième derrière Marco Schwarz à l'issue de la première manche, Hirscher a ravi la place de son compatriote au terme de la seconde. Le meneur au classement général a enregistré un chrono combiné de 1 min 48 s 64/100.

Schwarz n'a quant à lui pas été en mesure de rallier l'arrivée dans le deuxième parcours.

Le Français Alexis Pinturault (1:49,24) et l'Autrichien Manuel Feller (1:49,26), en retard de 60 et 62 centièmes de seconde sur le septuple détenteur du gros globe de cristal, ont occupé les autres marches du podium.

Hirscher a ainsi mis le grappin sur son premier triomphe en 2019 après des déconvenues inhabituelles à l'épreuve urbaine de slalom en parallèle d'Oslo, en Norvège, et au slalom de Madonna di Campiglio, en Italie.

Le triple médaillé olympique, dont deux d'or, s'était respectivement classé aux 7e et 26e échelons lors des précédentes compétitions disputées au Nouvel et An et le 22 décembre.

Vingt-deux victoires séparent Hirscher du légendaire suédois Ingemar Stenmark, vainqueur à 84 occasions sur le grand cirque blanc entre 1974 et 1989.

Trois skieurs canadiens se sont inscrits au slalom de Zagreb, mais aucun ne s'est qualifié pour la seconde descente.

Phil Brown, Erik Read et Trevor Philp ont obtenu les 35e, 37e et 41e temps du tour initial.