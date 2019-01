Un nouveau succès signé Klaebo au Tour de ski

Le prodige norvégien Johannes Hösflot Klaebo est devenu dimanche le plus jeune vainqueur du Tour de ski. Le fondeur âgé de 22 ans seulement s'est imposé au sommet de l'Alpe Cermis à Val di Fiemme, en Italie.

Klaebo a concédé plus d'une minute au Russe Sergey Ustiugov au cours du redoutable dernier parcours, une poursuite en côte de 9 km, mais a conservé la tête du classement général grâce à sa priorité de 1 min 20 s avant le départ.

Le détenteur de cinq triomphes en sept manches a rallié la ligne d'arrivée avec une avance de 16,7 secondes sur son poursuivant immédiat.

Le plus jeune champion olympique de l'histoire du ski de fond, déjà tenant du gros globe de cristal, avait l'intention de tester certaines capacités physiques au Tour de ski, une épreuve où les qualités d'endurance et de grimpeur sont plus importantes que l'explosivité.

Il a terriblement souffert dans la montée finale et s'est effondré un mètre à peine après avoir atteint l'objectif.

Cette victoire a permis à Klaebo de franchir un nouveau palier et de conforter l'opinion de ceux qui le voient écraser la compétition dans les années à venir.

Son compatriote Simen Hegstad Krueger a terminé au 3e échelon avec un retard de 48,8 secondes.

Jeudi, le Canadien Alex Harvey a renoncé au Tour de ski au terme de la cinquième manche. Il s'est accordé une pause afin de se concentrer sur les Championnats du monde qui battront leur plein du 20 février au 3 mars à Tyrol, en Autriche.

Troisième au cumulatif en 2018, Harvey avait mis la barre haute avant l'entame de l'événement disputé entre le 29 décembre et le 6 janvier en Allemagne, en Italie et en Suisse, affirmant qu'il se voyait remporter la palme.

Östberg se hisse au sommet

Ingvild Flugstad Östberg Photo : Getty Images / Laurent Salino

Plus tôt dans la journée, la Norvégienne Ingvild Flugstad Östberg s'est installée sur la plus haute marche du podium du classement général.

La double médaillée d'or olympique à Pyeongchang, au relais 4 x 5 km et au sprint par équipe, a gravi l'échelon manquant après être arrivée à court en 2016 et 2018 à titre de vice-championne.

Östberg a devancé la Russe Natalia Nepryaeva et la Finlandaise Krista Pärmäkoski.

La Yukonnaise Emily Nishikawa, unique représentante du Canada en lice au Tour de ski, a conclu en 25e position.