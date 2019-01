Quand le Canadien baisse sa garde

Un texte d’Alexandre Gascon

- Vous êtes convaincu, monsieur l’entraîneur, qu’il faut toujours avoir la pédale au fond?

- Oui.

- Sinon?

Sinon, 4-1 les Predators de Nashville.

Ce dialogue burlesque est évidemment fictif (on précise au cas où).

Mais il est difficile de comprendre pourquoi un groupe de 20 joueurs, à l’unisson, entame une rencontre amorphe et se contente de faire acte de présence plutôt que de vouloir faire une différence, pour reprendre les mots de l’ancien capitaine Max Pacioretty.

« Ils ont dicté l’allure du match. On a joué leur jeu. On n’a pas été capable de les ralentir, ni de s’ajuster », a analysé avec justesse Brendan Gallagher.

Est-ce la fatigue de la mi-saison, l’enchaînement des matchs, les buts rapidement encaissés ou le fait que les joueurs s’en voulaient d’avoir oublié d’enregistrer le seul épisode de La fureur? Allez savoir.

On n’était pas là, du début à la fin. Claude Julien

Les passes étaient souvent imprécises, les réceptions, nonchalantes, la créativité, inexistante.

Shea Weber a fait bondir l’amphithéâtre avec un but qui resserrait l’écart 2-1 en deuxième période et pendant que la foule célébrait son champion, 18 secondes plus tard, Craig Smith a planté le dernier clou.

Le Tricolore a comblé un retard après deux périodes pour l’emporter six fois cette saison (6-11-0). Une statistique remarquable qui souligne au fer rouge l’inertie dans ce domaine l’année dernière (2-30-3).

Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La preuve de sa combativité n’est plus à faire. Et ce genre de match survient dans une saison. Partout à travers la ligue. À priori, pas de problème.

Ce n’est toutefois pas la première fois qu’on entend Claude Julien affirmer que l’adversaire « était plus affamé que nous » et lorsque, justement, cet appétit représente ton meilleur atout, peut-être y a-t-il matière à s’interroger.

Une vilaine tendance

Ces absences momentanées sont survenues quelques fois.

Le CH avait joué, de l’avis général, son « pire match de l’année » le 13 novembre, à Edmonton.

On assurait que la leçon avait été comprise, mais huit jours plus tard il récidivait avec une prestation lamentable au New Jersey et une défaite de 5 à 2.

Scénario semblable en décembre. Humilié 7-1 au Minnesota, le Canadien offrait sa pire performance devant ses partisans la semaine suivante et s’inclinait 4-0 devant les Bruins de Boston.

« C’est la même leçon chaque fois que nous ne sommes pas prêts à jouer. Même leçon (…) Ce soir, ils étaient prêts, ils étaient bons et on n’avait pas la réponse. On était mous. À part quand on a compté un but, je ne me souviens pas qu’on ait eu le momentum dans le match », a fait valoir l’entraîneur-chef.

La bonne nouvelle : la bande de Claude Julien a généralement répondu par la bouche de ses canons dans les duels qui ont suivi ses quelques ratées.

Le Tricolore montre une fiche cumulative de 5-2-1 dans les deux matchs disputés après chacun des quatre effondrements décrits ci-haut.

Quelle leçon le CH peut-il tirer de cette domination des Predators?

« Il faut être prêt dès le départ », a estimé Carey Price, qui n’a, soit dit en passant, rien à se reprocher.

« Il faut être mieux préparé. Ils nous ont surpris un peu endormis au début du match », a insisté le capitaine Weber.

« Il faut s’ajuster pendant le match, a ajouté Gallagher. En tant que trio, c’est le genre de trucs dont il faut parler pour s’ajuster. On n’a pas été capable de changer quoi que ce soit, on a fait la même chose pendant trois périodes. »

Au bout du compte, c’est celui qui veut le plus le match, qui est le plus désespéré. Phillip Danault

Au fond, le hockey, c’est simple.

En rafale

Le Canadien a contesté le troisième but des Preds, le second de la soirée de Craig Smith, prétextant qu’il y avait eu obstruction sur le gardien. Honnêtement, on pouvait presque imaginer Claude Julien pointer la roulette les yeux fermés au casino et espérer tirer le bon numéro. Meilleure chance la prochaine fois. Les arbitres ont accordé le filet.

« C’est rendu 50-50 et parce que c’est 50-50, tu prends plus de chances avec ta contestation. Si c’était plus clair à nos yeux, on choisirait nos moments », a expliqué Julien.

« On m’a expliqué que j’ai initié le contact à l’extérieur de la zone du gardien. Je vais regarder ça. Ça ne change pas grand-chose, parce que c’était le troisième but et on n’en a marqué qu’un », a tenu à spécifier Price.

Pas de flammèches entre Brendan Gallagher et P.K. Subban cette fois. Les anciens coéquipiers en étaient presque venus aux coups à leur dernier affrontement à Montréal, mais se sont tenus bien tranquilles samedi soir.

Il faut dire que Subban se remet toujours d’une blessure au haut du corps et paraissait franchement diminué. Le lauréat du trophée Norris n’a disputé que 14 min 45 s, lui qui joue plus de 22 minutes en moyenne. C’est à se demander s’il la douleur n’a pas réapparu. Il a tout de même récolté deux passes et en compte quatre en autant de rencontres contre son ancienne équipe.