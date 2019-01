Leonard et Siakam freinent une soirée d'exception d'Antetokounmpo à Milwaukee

Kawhi Leonard et Pascal Siakam ont réussi 30 points chacun, aidant les Raptors de Toronto à l'emporter 123-116 face aux Bucks de Milwaukee, samedi, malgré une récolte de 43 points et 18 rebonds de Giannis Antetokounmpo.

Dans la victoire, Leonard a ajouté six rebonds, six passes et cinq vols. Siakam a aussi fourni quatre rebonds, trois passes et deux blocs, tout en défendant Antetokounmpo à de nombreuses reprises à un contre un.

Serge Ibaka a inscrit 25 points pour les Raptors (29-12), qui se rapprochent à un demi-match des Bucks (27-11) au sommet du classement général de la NBA. Milwaukee venait d'ailleurs de mériter cinq gains d'affilée.

Fred VanVleet a obtenu 21 points pour le club de Nick Nurse, qui avait laissé filer ses deux derniers matchs à l'étranger.

Giannis Antetokounmpo a brillé pour les Bucks en devenant le deuxième joueur de l'histoire de la franchise à réussir plus de 40 points et 15 rebonds dans un match. Kareem Abdul-Jabbar est le seul autre à avoir réussi l'exploit, à 33 reprises.

Les Bucks menaient par un seul point à la demie, 57-56.

En fin de match, un tir de trois points d'Antetokounmpo a donné une mince avance aux favoris de la foule, 96-95. Mais Danny Green a riposté aussi avec un tir de longue distance, puis Leonard a ajouté un panier et quelques instants plus tard, Green a porté le score à 107-98.

Les Raptors ont amené leur priorité à 12 points, puis ils ont gardé le cap jusqu'au sifflet final.

Les Raptors vont rejouer dès dimanche soir à la maison, contre les Pacers de l'Indiana.