Les Colts passent au deuxième tour éliminatoire

Jouant dans la ville où il a grandi, Andrew Luck a récolté 222 verges dans les airs et deux passes de touché. Marlon Mack a amassé 148 verges au sol, dont un touché.

La première poussée offensive des Colts a été de 75 verges en 9 jeux. T.Y. Hilton a brillé avec 63 verges de réceptions, dont un attrapé de 38 verges. La passe payante est allée à Eric Ebron.

La deuxième a demandé une verge de moins, mais autant de jeux que la première. Mack a réussi une course de 25 verges et quelques jeux plus tard, sa course de 2 verges a porté le compte à 13-0 pour les Colts,

À mi-chemin au deuxième quart, le receveur Dontrelle Inman a gonflé l'avance des Colts à 21-0 (après le converti).

Les favoris de la foule ont finalement permis à celle-ci de s'animer un peu avant la fin de la demie. Mais Al-Quadin Muhammad a freiné les Texans avec un sac, puis, sur un quatrième essai et une verge, de la ligne de neuf, les Texans ont joué le tout pour le tout plutôt que de tenter un placement. Le résultat a été une passe incomplète et Houston est retourné à son vestiaire sans point.

Les Texas se sont finalement inscrits au tableau avec 11 minutes à jouer à la rencontre, mais n'ont pas été en mesure de se rapprocher davantage des Colts, qui ont rendez-vous avec les Chiefs à Kansas City, samedi prochain