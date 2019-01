Les Colts et les Cowboys passent au deuxième tour éliminatoire

Les Colts ont signé des touchés lors de leurs deux premières possessions, en route vers une victoire de 21-7 sur les Texans à Houston lors du premier tour des éliminatoires de l'Américaine.

Jouant dans la ville où il a grandi, Andrew Luck a récolté 222 verges dans les airs et deux passes de touché. Marlon Mack a amassé 148 verges au sol, dont un touché.

La première poussée offensive des Colts a été de 75 verges en 9 jeux. T.Y. Hilton a brillé avec 63 verges de réceptions, dont un attrapé de 38 verges. La passe payante est allée à Eric Ebron.

La deuxième a demandé une verge de moins, mais autant de jeux que la première. Mack a réussi une course de 25 verges et quelques jeux plus tard, sa course de 2 verges a porté le compte à 13-0 pour les Colts,

À mi-chemin au deuxième quart, le receveur Dontrelle Inman a gonflé l'avance des Colts à 21-0 (après le converti).

Les favoris de la foule ont finalement permis à celle-ci de s'animer un peu avant la fin de la demie. Mais Al-Quadin Muhammad a freiné les Texans avec un sac, puis, sur un quatrième essai et une verge, de la ligne de neuf, les Texans ont joué le tout pour le tout plutôt que de tenter un placement. Le résultat a été une passe incomplète et Houston est retourné à son vestiaire sans point.

Les Texas se sont finalement inscrits au tableau avec 11 minutes à jouer à la rencontre, mais n'ont pas été en mesure de se rapprocher davantage des Colts, qui ont rendez-vous avec les Chiefs à Kansas City, samedi prochain.

Les Cowboys défont les Seahawks

Les Cowboys de Dallas célèbrent un touché contre les Seahawks de Seattle. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Plus tard en soirée, Ezekiel Elliott a récolté 137 verges au sol et a inscrit un important touché au début du quatrième quart et les Cowboys de Dallas ont tenu le fort pour vaincre les Seahwawks de Seattle 24-22 au premier tour de la Nationale.

Les Cowboys (11-6) pourront ainsi poursuivre leur route. Ce sera la première fois que Elliott et le quart-arrière Dak Prescott auront la chance de disputer un deuxième match éliminatoire, après s'être inclinés lors de leur première rencontre à leur saison recrue, il y a deux ans.

Lors du prochain tour, les Cowboys affronteront le gagnant du duel opposant les Saints de La Nouvelle-Orléans aux Rams de Los Angeles.

Avec cette défaite, les Seahawks (10-7) ont brisé leur séquence de neuf victoires lors d'un premier match de série, soit la plus longue de l'histoire de la NFL, selon le Elias Sports Bureau.

La brigade défensive des Cowboys, classée dans le top 10 tout au long de la saison, a réussi à museler le quart des Seahawks Russell Wilson et à limiter l'attaque des visiteurs.

Prescott, nommé recrue offensive de l'année en 2016 lorsque les Cowboys se sont inclinés face aux Packers de Green Bay, a amassé des gains aériens de 226 verges et a inscrit un majeur grâce à une course d'une verge pour donner une avance aux siens de 24-14 au quatrième quart.

Les Seahawks ont donné quelques sueurs froides aux partisans réunis au AT&T Stadium, réduisant l'écart 24-22 avec 1:18 à écouler.

Wilson a complété 18 de ses 27 passes pour des gains de 233 verges par la voie des airs et a inscrit un majeur grâce à une course de 4 verges pour permettre aux siens de mener 14-10 au troisième quart.

Les Cowboys ont fait un travail colossal pour limiter Carson à 20 verges en 13 portées. Lockett a pour sa part obtenu 120 verges en 4 attrapés.