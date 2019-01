Julia Taubitz sacrée en luge à Königssee, Carolyn Maxwell termine 11e

Sixième à l'issue de la première manche, après avoir réalisé un temps de 52 s 566/1000, Taubitz a considérablement amélioré son sort en étant la plus rapide de la deuxième grâce à un chrono de 52,405 s, pour un total de 1:44,971.

L'Américaine Summer Britcher (1:45,391) a fini 2e, devant l'Autrichienne Hannah Prock (1:45,586).

L'Allemande Natalie Geisenberger (1:46,043) a connu des difficultés en raison de la neige, comme plusieurs rivales. La championne olympique aux Jeux de Pyeongchang, en solo et au relais par équipe, a abouti en 8e place.

Ce résultat a mis un frein à sa séquence de 25 podiums en Coupe du monde. Elle est toutefois demeurée en tête du classement général.

La Canadienne Carolyn Maxwell a pris le 11e échelon (1:46,140). Elle s'est hissée de sept rangs de la première à la deuxième descente.

Les organisateurs ont nettoyé le parcours après chaque groupe de trois lugeuses. Celles qui ont dû composer avec les accumulations de neige ont perdu beaucoup de vitesse, les empêchant ainsi d'aspirer au podium.

La Russe Ekaterina Katnikova (1:46,693), qui a dominé la manche initiale après avoir profité d'une piste dégagée, a dégringolé jusqu'en 17e position au cumulatif après avoir terminé 22e au second tour.

Les conditions météorologiques étaient quelque peu différentes durant la course masculine en double disputée plus tôt en matinée.

Toni Eggert et Sascha Benecken (1:41,851) et leurs compatriotes Tobias Wendl et Tobias Arlt (1:42,157) ont signé un doublé allemand. Les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Köller (1:42,683) ont complété le podium.

Le duo Eggert-Benecken a gagné les trois dernières épreuves de Coupe du monde en luge biplace, sans compter le sprint de Lake Placid.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith (1:43,703) ont pour leur part conclu au 13e rang.