Bianca Andreescu jouera pour le titre à Auckland

Andreescu s'est imposée en deux manches identiques de 6-3 en demi-finales contre la Taïwanaise, classée troisième tête de série en Nouvelle-Zélande et détentrice du 28e échelon mondial.

L'athlète de 18 ans a réussi 4 as, commis 5 doubles fautes et saisi 4 de ses 9 occasions de briser Hsieh.

La joueuse ontarienne a d'abord remporté trois rencontres de qualifications avant d'accéder au tableau principal.

La 152e raquette de la WTA a ensuite coup sur coup éliminé la Hongroise Timea Babos, la Danoise Caroline Wozniacki (no 1) et l'Américaine Venus Williams (no 6), avant de montrer la porte de sortie à Hsieh.

Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui est vraiment important pour moi est de rester dans le moment présent, c'est ce que j'ai fait toute la semaine, et cela va au-delà de mes espérances. La joueuse canadienne Bianca Andreescu

Une victoire en finale contre Julia Görges (no 2), tombeuse à l'arraché d'Eugenie Bouchard en quarts de finale, permettrait à Andreescu d'intégrer le top 100 mondial lundi, elle qui ne s'est jamais hissée plus haut que le 143e échelon.

Görges est la championne en titre du tournoi. Elle briguera un 7e trophée à sa 15e finale sur le circuit féminin.

L'Allemande de 30 ans a vaincu la Slovaque Viktoria Kuzmova en deux manches de 6-1 et 7-6 (8/6) dans l'autre demi-finale.