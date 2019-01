Qu'il affronte les Leafs ou non, Elias Pettersson a retenu l'attention de Mike Babcock

S’il est peu probable de voir la jeune sensation des Canucks de Vancouver en action contre les Leafs samedi, Babcock a été impressionné par sa première saison dans la LNH.

« Il est plus intelligent que tout le monde, alors il peut être à l’arrêt et se créer de l’espace, a expliqué Babcock après l’entraînement des siens vendredi.

« Vous pouvez dire beaucoup de choses à son sujet, mais il n’a l’air de rien. Il n’a pas l’air très fort. Pourtant, il a la rondelle tout le temps.

« Tout le monde se donne du recul alors il a de l’espace, que ce soit pour tirer ou pour passer – et il le sait. Il a l’air d’un vrai bon joueur. »

Pettersson doit subir un examen d’imagerie magnétique vendredi, au lendemain de sa blessure dans le match contre le Canadien. Il a eu l’air atteint au genou droit quand il est tombé avec Jesperi Kotkaniemi.

Questionné par les médias torontois au sujet de l'incident qui a mené à sa blessure, Pettersson a voulu calmer le jeu. « C'était un accident. On s'est emmêlés et on est tombés. J'étais dans une drôle de position.

« Ce n'était rien de malicieux, a assuré Pettersson au micro de Sportsnet. Il s'est excusé par la suite, ce qui était un beau geste d'esprit sportif. J'ai joué de malchance, mais ce n'est pas bien grave. »

Les Canucks ont indiqué sur Twitter qu’il n’a pas d’échéancier pour le retour au jeu de leur meilleur marqueur.

Pettersson est loin en avance au chapitre des points parmi les recrues. Ses 42 points lui donnent 17 longueurs d’avance sur Colin White, des Sénateurs d’Ottawa.

Le jeune Suédois a été nommé recrue du mois d’octobre et de décembre et choisi représentant des Canucks au match des étoiles plus tôt cette semaine.

Sa performance de mercredi contre les Sénateurs à Ottawa a particulièrement retenu l’attention de Babcock. Il a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 4-3 en prolongation.

« Dominant, dominant, dominant. Il avait la rondelle tout le temps. Je ne sais pas comment il fait. Certains de ces gars-là… demandez à Mitch [Marner] pourquoi il a la rondelle tout le temps.

« Ils sont simplement plus brillants que les autres. »

Vancouver (20-20-4) a une fiche de 3-2 dans son voyage de six matchs qui se termine samedi dans la capitale ontarienne. Toronto (26-12-2) va essayer d’arrêter à deux sa séquence de défaites.