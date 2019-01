Quatre anciens joueurs de la NFL rêvent de participer aux Jeux olympiques en curling

Quatre anciennes vedettes de la Ligue nationale de football (NFL) se sont initiées au curling dans l'optique de vivre l'expérience olympique. Jared Allen, Marc Bulger, Keith Bulluck et Michael Roos sont plus sérieux que jamais dans leur tentative de représenter les États-Unis aux Jeux de Pékin, en 2022.

Le quatuor, qui n’avait aucune expérience dans ce sport avant de former une équipe, essaie actuellement d’obtenir un laissez-passer pour les Championnats nationaux de curling qui se dérouleront au mois de février.

La barre est haute pour ce groupe inexpérimenté.

Chaque équipe dans la NFL, chaque entraîneur, a le même discours avant la saison en août : “ tentons de remporter le Super Bowl ”. Nous avons cette mentalité, nos objectifs sont ambitieux. Jared Allen

« Nos objectifs à court terme sont de s’améliorer avec les notions de base, les stratégies et le balayage, poursuit Allen. Nous savons que si nous maitrisons ces petites choses, cela nous mènera loin. »

L'ex-ailier défensif a disputé 12 saisons dans la NFL de 2004 à 2015 sous les couleurs des Chiefs de Kansas City, des Vikings du Minnesota, des Bears de Chicago et des Panthers de la Caroline. Il a été nommé cinq fois dans la première équipe d’étoiles.

La terreur de nombreux quarts se plaignait de la fin de sa carrière d'athlète quand un ami lui a suggéré d’essayer un sport au programme des Jeux olympiques. L’homme de 36 ans a pensé s'initier au badminton, mais a laissé tomber puisque c’était trop éprouvant.

Nous avons pensé au curling, c’est plaisant et les gagnants doivent payer la bière aux perdants. Nous sommes d’avis que c’est une situation gagnant-gagnant. Jared Allen

Ses partenaires Bulger, Bulluck et Roos, qui jouaient respectivement aux positions de quart, de secondeur et de bloqueur dans la NFL, ont tous pris part au Pro Bowl, le match des étoiles au football américain, à au moins une occasion.

C’est entre autres pour cette raison qu’ils se sont donné le nom d’« All-Pro Curling Team ».

Un match contre les champions olympiques

Ils sont partis de zéro en mars. Ils ont attendu d’avoir réalisé des progrès considérables avant de dévoiler leur nouveau plan de carrière.

Le premier test s’est déroulé en novembre lorsqu’Allen, Bulger et deux joueurs de curling d’expérience ont participé à la classique Curl Mesabi, au Minnesota.

Leurs premiers adversaires : la formation championne des Jeux olympiques de Pyeongchang, menée par l’Américain John Shuster. Les favoris l’ont sans surprise emporté 11-3.

« Honnêtement, ils étaient un peu meilleurs que ce à quoi je m’attendais », indique Matt Hamilton, l’un des coéquipiers de Shuster, qui a été étonné par l’équipement utilisé par les anciennes têtes d’affiche de la NFL.

J’ai regardé la tête de leurs balais, et j’étais dégoûté. Comment est-ce possible que d’anciens joueurs professionnels de football ne puissent pas se procurer de nouvelles têtes de balai? Je suis donc allé dans mon sac pour leur offrir des balais légèrement utilisés. Cela a vraiment surpris Jared, qui disait que rien de tel ne se produisait dans la NFL. Matt Hamilton

La démarche entreprise par Allen et ses coéquipiers est on ne peut plus sérieuse. Le quatuor met les efforts nécessaires afin d’apprendre les rudiments d’un sport qui lui était méconnu il n'y a pas si longtemps.

« Le message est le suivant : nous voulons attirer l’attention, nous voulons aussi nous amuser, mais nous sommes surtout tout à fait sérieux dans ce que nous essayons d’accomplir. »