Novak Djokovic éliminé en demi-finales à Doha

Novak Djokovic, le numéro un mondial sur un nuage depuis ses victoires à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis, a été surpris en demi-finales du tournoi ATP de Doha par l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 24), 3-6, 7-6 (8/6) et 6-4, vendredi.