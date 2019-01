Mondial junior : la Suisse croit en ses chances contre la Finlande en demi-finales

« Cette année, on a vraiment une bonne équipe. On a toujours pensé qu’on pouvait battre les grandes nations si on jouait simplement et qu’on restait fidèle à notre style de jeu. On y a cru dès le début alors pour nous, ce n’est pas une très grosse surprise », affirme le défenseur David Aebischer.

« Je pense que les gens en Suisse sont fiers de nous, mais on ne veut pas s’arrêter là. On veut encore aller plus loin. On a quelque chose de grand à accomplir », ajoute le défenseur Simon Le Coultre.

En quarts de finale, la Suisse a vaincu la Suède pour la première fois de son histoire. Au lendemain de cette éclatante victoire de 2-0, l’entraîneur Christian Wohlwend s’est assuré de ramener les joueurs sur Terre.

« Il nous a fait comprendre que le tournoi était loin d’être fini. Notre objectif est clairement d'aller chercher une médaille », souligne l’attaquant Valentin Nussbaumer.

« J’ai dit aux gars que nous devions nous concentrer pendant encore trois jours. Nous ne sommes pas en vacances à Copacabana, renchérit Wohlwend. Il faut garder notre niveau d’énergie élevé. Les gars comprennent qu’ils peuvent apprécier le moment, mais qu’ils doivent aussi rester concentrés. »

La Suisse espère pouvoir compter sur l’appui de la foule à Vancouver pour son match contre la Finlande, équipe qui a éliminé le Canada en quarts de finale.

Peu importe l’ambiance dans l’amphithéâtre, ses joueurs sont persuadés qu’ils ont le talent pour vaincre les Finlandais. S’ils parviennent à l’emporter, leur pays participera à la grande finale pour la première fois de son histoire. Son meilleur résultat au Mondial junior est une 3e place, en 1998.

Le match entre la Finlande et la Suisse est présenté vendredi soir, à 20 h (HNE). Le gagnant de cette rencontre affrontera le vainqueur du match opposant en après-midi la Russie aux États-Unis.

(Avec les informations d'Antoine Deshaies)