Bianca Andreescu élimine Venus Williams à Auckland

La jeune Ontarienne, qui occupe le 152e rang au classement mondial de la WTA, a disposé de sa rivale en trois manches de 6-7 (1), 6-1 et 6-3. Elle a dominé la joueuse classée sixième favorite du tournoi dans les points gagnés au premier et au deuxième service, en plus de remporter neuf balles de bris.



Andreescu n'était âgée que de six semaines lorsque l'Américaine a gagné son premier tournoi du grand chelem.



Bianca Andreescu, 18 ans seulement, avait étonné les observateurs jeudi en éliminant la favorite du tournoi, la Danoise Caroline Wozniacki.



Grâce à sa victoire de vendredi, Bianca Andreescu a rendez-vous en demi-finales avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei, qui occupe le 28e rang mondial.



L'autre match opposera l'Allemande Julia Goerges, qui a vaincu la Québécoise Eugenie Bouchard en quarts de finale, et Viktoria Kuzmova de la Slovaquie.