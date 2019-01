La renaissance offensive de Jonathan Drouin

Fascinant comme les choses peuvent changer rapidement. De la gifle qu'il encaissait de son patron il y a presque un an jour pour jour, Jonathan Drouin s'attire plus souvent qu'autrement des éloges cette année et laisse entrevoir le joueur de premier plan qu'a toujours attendu le Canadien.

Un texte d’Alexandre Gascon

L’attaquant du Tricolore a réussi son 13e but dans la victoire contre les Canucks de Vancouver, plateau qu’il avait mis 77 matchs à atteindre en 2017-2018.

À l'époque, parvenu à mi-chemin d’une saison catastrophique, le CH piétinait et l’expérience Drouin comme centre de premier trio frôlait le désastre, comme le soulignait à gros traits cette analyse qu’on en faisait.

Le 7 janvier, avant un duel contre les Canucks de Vancouver (!), Marc Bergevin affirmait que Drouin, « dans un monde idéal », ne jouerait plus au centre. Un désaveu total pour sa jeune vedette, et surtout un constat d’échec de son propre travail, lui qui venait de céder son meilleur espoir pour mettre la main sur le Québécois.

Claude Julien, lui, ne voyait pas d’autres solutions à court terme, « à moins qu’un joueur de centre n’apparaisse ».

L’entraîneur a été exaucé. Quelques mois plus tard, ce sont plutôt deux pivots qui sont apparus, repoussant Drouin sur les flancs dans un rôle qui, force est de le constater, lui sied bien mieux.

Nous avions décortiqué attentivement les statistiques du patineur de Ste-Adèle au même moment l’an dernier. Jetons-y un œil à nouveau.

Plus combatif

Le système de jeu plus dynamique du CH a certainement à voir avec l’amélioration significative de la contribution offensive de Drouin. Il totalise 33 points en 41 matchs, sa meilleure récolte étant de 53.

L’augmentation généralisée du nombre de buts dans la LNH et celle des Montréalais tout particulièrement – 128 buts cette saison contre 101 l’an passé – a aussi un impact indéniable.

C’est aussi le diagnostic de l’entraîneur-chef.

« Le personnel a changé. Tatar, Domi. Drouin qui connaît une meilleure saison. Il y a beaucoup de choses qui sont encourageantes. En même temps, c’est sûr qu’on a changé un peu notre façon de jouer, mais le hockey de la Ligue nationale a changé aussi. Un jeu plus rapide, plus ouvert, ça donne plus de buts à pas mal toutes les équipes », a lancé Claude Julien.

Vrai. Mais impossible d’ignorer que le jeune homme de 23 ans s’est pris en main. Il lui a parfois été reproché son ardeur à l’ouvrage. Outre un passage à vide tout récent cet hiver, il y a moins d’inquiétudes à ce niveau aujourd’hui.

À l’aile gauche, libéré de son fardeau défensif, il y a de ces soirs où Drouin volait sur la glace, bouclettes au vent.

Jamais au cours de sa carrière son apport offensif décisif (buts et premières passes) n’a été aussi important, comme le démontre le graphique ci-contre.

La production par tranches de 60 minutes de jeu de Jonathan Drouin depuis son arrivée dans la LNH. Via @IneffectiveMath pic.twitter.com/LdoNWR0Xc0 — Alexandre Gascon (@GasconAlexandre) January 4, 2019

C’est principalement dû à un bien meilleur taux de conversion de ses tirs (12,4 % cette année contre 7,9% l’an passé), mais aussi à sa pugnacité, sa hargne, qui lui vaut de décrocher des chances de marquer dites à haut danger.

Contre Vancouver jeudi soir, Drouin a été à l’origine de la séquence qui a mené à son but. Il fallait le voir bondir sur Brock Boeser à sa ligne bleue quand les Canucks ont remporté la mise au jeu. Il a forcé l’attaquant a précipité son geste, commettre un revirement et Max Domi a rapidement repéré Drouin blotti derrière la ligne de défense.

On regarde beaucoup de vidéos avant le match, on savait que ce jeu-là allait arriver dans la zone offensive à un certain point. On l’a bien lu et ça a porté fruit.



Jonathan Drouin à propos de son but

Certes, mais c’est cette combativité qui lui faisait trop souvent défaut autrefois.

À sa première année à Montréal, à 5 contre 5, Drouin et ses ailiers, peu importe leur identité, ont marqué 31 buts et en ont permis 46. C’est donc dire que l’adversaire réussissait 60 % des filets lorsqu’il était sur la glace.

Le Québécois a réussi à inverser la statistique cette saison et a touché la cible 27 fois dans cette facette du jeu, contre 24 pour ses opposants. Pourtant, selon le site naturalstattrick.com, il génère seulement 44 % des occasions dangereuses contre 56 % à l’adversaire. Drouin et ses compagnons de trio profitent donc drôlement de leurs occasions.

Un tramway nommé Domi

On aurait peut-être dû dire une locomotive, mais l’on trouvait ça moins habile. Un moteur? Réglons pour le moteur.

Max Domi est le moteur qui propulse Jonathan Drouin. C’est ce que nous disent les chiffres.

Depuis le départ, l’idée était de réunir les deux comparses lorsque l’Ontarien a débarqué de l’Arizona. Le caractère bouillant de Domi et son coup de poing au menton d’Aaron Ekblad pendant un match préparatoire ont saboté temporairement le plan.

L’ancien du Lightning de Tampa Bay a donc amorcé les trois premiers matchs du calendrier à la gauche du plus jeune joueur de la ligue, Jesperi Kotkaniemi. Drouin était invisible.

Il s’est associé à Domi au 4e match de l’année contre Pittsburgh et ils sont depuis inséparables. L’un semble davantage servir l’autre toutefois.

Pendant ces seules trois rencontres, le trio de Drouin a inscrit seulement 1 but à égalité numérique et en a donné 6. Un frigide différentiel de -5. Pendant ce temps, le fils de Tie maintenait sa tête hors de l’eau (5 pour, 4 contre).

Bon, l’échantillon est mince, mais n’en est pas moins révélateur.

Le Québécois ne s’est jamais enfoui la tête dans le sable lorsqu’on lui plaquait des dizaines de micros sous le nez pour qu’il nous explique ses déboires l’année dernière. Jeudi, il ne semblait pas peu fier du revirement de situation.

« C’est dur individuellement quand une équipe joue comme on a joué avec nos résultats l’année passée. C’est plus facile pour moi et les autres cette année, parce qu’on gagne. Je pense qu’on joue bien mieux. Notre système de jeu a changé depuis le jour 1 du camp d’entraînement. On a plus de vitesse, ça a changé. Ça nous aide et tu vois notre fiche, c’est bien mieux que l’an passé à ce temps-ci », a-t-il fait valoir.

Oh oui, c’est bien mieux. Max Domi est apparu et Jonathan Drouin s’est révélé.

En rafale

Carey Price était de retour au jeu après une absence de trois matchs qui a fait pousser quelques cris d’orfraie dans les chaumières de la province. Certains plaisantins prédisaient même la fin de la saison du gardien…Or, ledit gardien était dans une forme resplendissante et les Canucks l’ont appris à leurs dépens. Il a repoussé 33 rondelles, dont quelques bijoux, pour signer son deuxième jeu blanc cette année.

« On est habitués de le voir jouer comme ça, n’est-ce pas. Ce qui n’était pas normal c’est son année difficile l’an dernier. Maintenant, il est lui-même. Il fait de gros arrêts au moment opportun. Il a retrouvé son jeu et se sent bien. Il a manqué quelques matchs, mais il n’était pas du tout rouillé ce soir, au contraire, il était encore plus vif », a estimé Claude Julien.

« Carey, c’était spectaculaire. Nous, un peu moins, a ajouté Drouin. Il nous a gardés dans le match tout au long, surtout en deuxième période, dans les dernières cinq minutes. C’est le Carey qu’on connaît, mais c’est toujours le fun de voir une performance comme ça »

Le CH tient vraiment le numéro des Vancouvérois depuis trois ans. Il a obtenu une septième victoire d’affilée contre la troupe de Travis Green qui n’a plus vaincu le Tricolore depuis le 27 octobre 2015.

Jesperi Kotkaniemi a obtenu une passe sur le premier but des siens, celui de Jordie Benn, mais ce n’est pas ses prouesses offensives qui ont retenu l’attention. Le Finlandais a retenu la sensation des Canucks, Elias Pettersson, et les deux joueurs sont ensuite tombés l’un sur l’autre. La cheville droite de Pettersson a formé un angle inquiétant et le Suédois a dû quitter la rencontre au deuxième engagement.

« Je ne ferais jamais ça intentionnellement. J’ai dit ce matin que c’est un excellent joueur. Tout le monde dans la ligue est au courant lorsqu’il est sur la glace, et moi aussi », a répondu Kotkaniemi.

Parlant de Benn, le défenseur a réussi son troisième filet de la campagne et compte maintenant 5 points à ses 5 derniers matchs. Bien mieux que son frère…