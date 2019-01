Elias Pettersson subjugue les Sénateurs

Elias Pettersson a inscrit son troisième but du match en prolongation pour mener les Canucks de Vancouver à une victoire de 4-3 face aux Sénateurs d'Ottawa mercredi soir, dans la capitale fédérale.

Le but vainqueur de Pettersson est venu couronner une belle soirée pour le joueur recrue. Plus tôt en journée, l'attaquant avait appris qu'il avait été nommé au sein de l'équipe de la Division pacifique en vue du match des étoiles.

Sven Baertschi a marqué l'autre filet des Canucks (20-19-4), qui disputaient le quatrième de six matchs à l'étranger. Ce périple se poursuivra jeudi soir contre le Canadien de Montréal.

Le gardien Jacob Markstrom a bloqué 30 tirs.

Matt Duchene, Christian Wolanin et Mark Stone, pendant la dernière minute de jeu du temps réglementaire, ont offert la riposte des Sénateurs (15-21-5), qui sont enlisés dans une séquence de six défaites.

À son troisième départ d'affilée, Marcus Hogberg a effectué 41 arrêts.

Plus tôt dans la journée, les Canucks avaient cédé le gardien Anders Nilsson et l'ailier de la Ligue américaine Darren Archibald aux Sénateurs en échange du gardien Mike McKenna, de l'attaquant Tom Pyatt et d'un choix de sixième tour au repêchage de juin prochain.