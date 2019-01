Price chez les étoiles, Ovechkin préfère s'abstenir

Le gardien Carey Price sera le seul représentant du Canadien au match des étoiles de la LNH. Alex Ovechkin, lui, a annoncé qu'il s'absentera de la classique annuelle pour se reposer et il devra donc automatiquement purger une suspension d'un match.

Price, qui en sera à une septième participation – et une deuxième consécutive – en carrière, portera sans surprise les couleurs de la Division atlantique.

Le gardien natif d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a également participé à l'évènement en 2009, 2011, 2012, 2015.

En 30 rencontres cette saison, Price a présenté un dossier de 15-10-4, avec une moyenne de buts accordés de 2,84 et un pourcentage d'arrêts de 90,4 %.

L'attaquant des Leafs Auston Matthews sera le capitaine de la Division atlantique, qui comptera également sur les services de son coéquipier torontois John Tavares, des attaquants du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov et Steven Stamkos ainsi que de celui des Sabres de Buffalo Jack Eichel.

Ovechkin déclare forfait

Les Capitals de Washington avaient annoncé la décision d'Ovechkin quelques heures avant que la ligue ne dévoile ses formations. L'équipe a indiqué que le meilleur buteur du circuit Bettman veut profiter d'une semaine de congé complète afin de se préparer pour la deuxième moitié de saison.

Le Russe âgé de 33 ans a disputé 202 matchs consécutifs en saison régulière et mène les Caps avec 45 points en 33 rencontres cette saison.

Le dernier match des champions en titre de la Coupe Stanley avant la pause du match des étoiles aura lieu le 23 janvier contre les Maple Leafs à Toronto. Les Capitals seront de retour au boulot le 1er février, contre les Flames de Calgary.

Le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly a souligné qu'Ovechkin pourra purger son match de suspension avant ou après la pause du match des étoiles.

Les partisans avaient élu Ovechkin, joueur par excellence des dernières séries éliminatoires, capitaine de la Division métropolitaine.

Puisque Ovechkin sera absent, les Capitals seront représentés par le gardien Braden Holtby et le défenseur John Carlson, au sein d'une formation qui comprendra également le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby et le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist.

Les Divisions centrale et pacifique

Les attaquants de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen représenteront la Division centrale, tout comme l'attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane ainsi que les joueurs des Predators de Nashville Pekka Rinne et Roman Josi.

Le capitaine des Oilers d'Edmonton Connor McDavid occupera le même poste pour la Division pacifique, qui sera -- évidemment -- dominée par les joueurs des Sharks de San José Joe Pavelski, Brent Burns et Erik Karlsson. Le gardien des Golden Knights de Vegas, Marc-André Fleury, en fera également partie.

Pour une quatrième année d'affilée, le match des étoiles de la LNH sera présenté sous forme de tournoi à trois contre trois, mettant en vedette les joueurs les plus talentueux de chaque division. Le tournoi sera composé de trois rencontres de 20 minutes chacune.

La fin de semaine du match des étoiles se déroulera au SAP Center de San José, les 26 et 27 janvier.