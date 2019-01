Carey Price de retour à l'entraînement avec le Canadien

Price n'avait pas accompagné l'équipe au cours de son périple en Floride et à Dallas. Antti Niemi avait dû prendre le relais.

Âgé de 31 ans, Price se serait blessé au bas du corps lors de l'entraînement avant le départ de l'équipe, le 27 décembre. Cela lui a également permis d'assister à la naissance du deuxième enfant de son couple.

Le gardien a participé à 30 matchs cette saison, compilant une fiche de 15-10-4 avec une moyenne de 2,84 et un taux d'efficacité de ,904.

En 11 rencontres, Niemi présente pour sa part un dossier de 6-4-1 avec une moyenne de 4,01 et un taux d'efficacité de ,881.

Le défenseur David Schlemko était aussi de retour à l'entraînement, lui qui est sur la touche depuis le 20 décembre en raison d'une blessure au haut du corps.

Andrew Shaw et Phillip Danault étaient absents. Dans le cas de Danault, il s'agissait d'une journée de traitements. Pour ce qui est de Shaw, il a quitté le duel du 31 décembre contre les Stars de Dallas en première période en raison d'une blessure au haut du corps.

À l'entraînement, Joel Armia jouait à la place de Shaw au sein d'un trio complété par Artturi Lehkonen et Jesperi Kotkaniemi. Absent depuis qu'il a subi une blessure à un genou le 6 novembre face aux Rangers de New York, Armia avait accompagné l'équipe pendant son plus récent voyage et il semble se rapprocher d'un retour au jeu.