Milos Raonic en quarts de finale du tournoi de Brisbane, Nadal déclare forfait

Le Canadien Milos Raonic a atteint mercredi les quarts de finale du tournoi de tennis de Brisbane, en Australie, en défaisant le Serbe Miomir Kecmanovic en deux manches de 6-3 et 7-6 (7/2).

L'Ontarien de 28 ans a réussi 21 as durant le match comparativement à seulement 3 pour son adversaire

Il affrontera au tour suivant le quatrième favori du tournoi, le Russe Daniil Medvedev, qui a disposé de l'Écossais Andy Murray en deux manches de 7-5 et 6-2.

Milos Raonic, ancien détenteur du 3e rang au classement mondial de l'ATP, est présentement en 18e place, après avoir été ralenti par de nombreuses blessures depuis deux ans.

Le Canadien a toujours bien joué à Brisbane. Il a remporté le tournoi en 2016 en défaisant en finale le Suisse Roger Federer. Il avait atteint la finale en 2015 et les demi-finales deux fois précédemment.

Légèrement blessé, Nadal déclare forfait

Rafael Nadal en conférence de presse à Brisbane Photo : Getty Images / Saeed Khan

L'Espagnol Rafael Nadal, qui devait affronter jeudi le Français Jo-Wilfried Tsonga, a déclaré forfait mercredi en raison d'une « légère » blessure à la cuisse gauche.

Le no 2 mondial, qui revient à la compétition après une opération à la cheville, pense toutefois être remis pour disputer les Internationaux d'Australie, du 14 au 27 janvier.

« J'ai passé un IRM et il a mis en évidence une très petite élongation de la cuisse gauche, a expliqué le Majorquin de 32 ans en conférence de presse, précisant que ses médecins lui ont déconseillé de jouer le match face à Tsonga.

Ils disent que c'est une toute petite chose, mais cela peut devenir gros. »

Le vainqueur du dernier Roland-Garros assure qu'il va mieux qu'il y a quatre jours, où il avait renoncé à disputer la petite finale du tournoi d'Abou Dhabi.

« Je serai probablement à 100 % dans cinq jours. Et ensuite j'aurai beaucoup de temps pour me préparer pour Melbourne. »



L'homme aux 17 tournois du grand chelem, qui a subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre, n'a plus joué de tournoi majeur depuis son abandon en septembre lors de la demi-finale des Internationaux des États-Unis face à Juan Martin Del Potro.

Un duel Nishikori-Dimitrov

Kei Nishikori à Brisbane Photo : Getty Images / Saeed Khan

Le Japonais Kei Nishikori et le Bulgare Grigor Dimitrov ont signé des victoires en deux manches et s'affronteront en quarts de finale dans une reprise de la finale de2017.

Deuxième tête de série, Nishikori a brisé le service de l'Ukrainien Denis Kudla sans accorder un seul point lors du 11e jeu du match, filant vers une victoire de 7-5 et 6-2.

Il s'agissait du premier match de Nishikori en 2019, après avoir obtenu un laissez-passer directement au deuxième tour.

Quant à Dimitrov, 6e tête de série et gagnant du tournoi en 2017, il a dû résister à une tentative de remontée de l'Australien John Millman, le favori de la foule, avant de l'emporter 6-3 et 6-4.

Dimitrov avait trois balles de jeux alors qu'il menait 4-1 en deuxième manche, mais il a perdu son service pour redonner vie à Millman.

Dans un autre match, le Japonais Yasutaka Uchiyama, issu des qualifications, a causé une vive surprise en éliminant le Britannique Kyle Edmund, troisième tête de série, 7-6 (6), 6-4.

Chez les dames, Anastasija Sevastova a défait Harriet Dart 6-2, 6-0 et affrontera la Japonaise Naomi Osaka, championne en titre des Internationaux des États-Unis, en quarts de finale.