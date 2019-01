Djokovic et Wawrinka réussissent leur rentrée à Doha, Thiem échoue

Seulement 55 minutes ont suffi au Serbe pour éliminer le Bosnien Damir Dzumhur. Favori de la compétition qatarie, Dkokovic a fait honneur à son statut en l'emportant aisément 6-1 et 6-2.

Le vainqueur des deux derniers événements du grand chelem, à Wimbledon et à Flushing Meadows, affrontera au tour suivant le Hongrois Marton Fucsovics.

Wawrinka a de son côté montré la porte de sortie en deux manches de 7-6 (9/7) et 6-4 au Russe Karen Khachanov (no 3).

Le Suisse tente toujours de retrouver son classement d'antan, lui qui pointe actuellement à la 66e place mondiale, soit 55 rangs derrière Khachanov. Wawrinka s'était hissé jusqu'au 3e échelon il y a quatre ans.

Le Chilien Nicolas Jarry se dressera sur son chemin en huitièmes de finale.

La saison 2018 de Wawrinka a été perturbée par des douleurs au genou gauche et au dos. Deux opérations avaient été nécessaires, en août 2017, pour corriger la première blessure.

Khachanov n'est pas la seule tête de série à avoir failli à la tâche d'entrée de jeu à Doha. L'Autrichien Dominic Thiem (no 2) et le Belge David Goffin (no 6) ont d'ores et déjà plié bagage.

Thiem a été dominé 3-6 et 5-7 par le Français Pierre-Hugues Herbert, tandis que Goffin a été battu 6-3, 4-6 et 6-7 (4/7) par le Lituanien Ricardas Berankis, issu des qualifications.

Autres résultats du premier tour :