L'épreuve urbaine d'Oslo réussit à Erin Mielzynski, 5e

Mielzynski s’est inclinée en quarts de finale de cette compétition à élimination directe qui regroupait 16 skieuses. Elle s’est avouée vaincue contre l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui écrit de nombreuses pages d’histoire depuis le début de la saison, mais qui a tout de même subi la défaite en finale contre la Slovaque Petra Vlhova.

« C'est un jour incroyable pour moi, j'ai réussi à battre Mikaela! Elle m'a obligée à me dépasser », a reconnu Vlhova, 23 ans.

La Canadienne avait vaincu l’Autrichienne Katharina Liensberger en huitièmes de finale. Ses deux compatriotes également en lice, Laurence St-Germain et Roni Remme, n’ont pas franchi ce premier tour.

St-Germain a perdu contre la Suisse Wendy Holdener, qui a pris la 3e place après une victoire en petite finale contre la Suédoise Anna Swenn Larsson. La Québécoise a subi une chute en raison d'une erreur technique dans la première manche.

« La neige était dure et glacée et j’ai perdu mon appui à une porte plus difficile où plusieurs personnes ont fait la même erreur, a précisé St-Germain. J’avais un retard de 0,5 seconde à rattraper dans la deuxième manche. C’est énorme pour un duel. Wendy est une des meilleures dans cette discipline, alors ma seule chance de réduire l’écart était qu’elle fasse une erreur. C’est décevant parce qu’avant que je tombe, j’étais pratiquement à égalité avec elle. »

Remme, pour sa part, s’est inclinée contre la Suédoise Frida Hansdotter.

Aucun Canadien n’a participé à l’épreuve masculine. L’Autrichien Marco Schwarz a triomphé contre le Britannique Dave Ryding en grande finale, tandis que le Suisse Ramon Zenhaeusern a vaincu le Suédois Andre Myhrer pour monter sur la 3e marche du podium.