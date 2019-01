Andreescu s'impose en simple à Auckland, Bouchard fait de même en double

Bianca Andreescu enchaîne les victoires au tournoi d'Auckland. La Canadienne a signé mardi son quatrième triomphe en Nouvelle-Zélande, après les trois enregistrés en qualifications, contre la Hongroise Timea Babos en deux manches de 6-4 et 7-6 (8/6).

Andreescu, qui amorce la nouvelle année au 152e échelon mondial, a du coup pris sa revanche sur sa tombeuse à la Coupe Rogers de Toronto en 2017, classée au 59e rang de la WTA.

L'Ontarienne a brisé d'entrée de jeu son adversaire, avant de lui refaire le coup à 4-4. Elle a confirmé son vol au jeu suivant pour gagner l'engagement initial.

Andreescu a de nouveau ravi les balles de Babos à 5-5 dans la deuxième manche, mais la favorite lui a rendu la pareille pour forcer la tenue d'un jeu décisif.

La joueuse de 18 ans ne s'est pas laissée abattre et a confirmé sa victoire à sa seconde balle de match.

Andreescu pourrait affronter la première tête de série au deuxième tour. Elle a rendez-vous avec la gagnante du duel qui opposera mercredi la Danoise Caroline Wozniacki (no 1) à l'Allemande Laura Siegemund.

En double, Eugenie Bouchard et sa partenaire Sofia Kenin, des États-Unis, ont entrepris la compétition avec un gain de 2-6, 6-3 et 10-6 contre le tandem composé de la Néerlandaise Lesley Kerkhove et de l'Américaine Sabrina Santamaria.

Classée 87e sur l'échiquier mondial, Bouchard disputera son deuxième match de simple mercredi face à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, détentrice de la 174e place.

Autres résultats du premier tour :