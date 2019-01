Roger Federer gagne un double mixte de légendes contre Serena Williams

Les deux géants du tennis, qui totalisent 43 titres en tournoi du grand chelem à eux seuls (23 pour Williams, 20 pour Federer), ont disputé un double décisif dans la rencontre après avoir tous deux gagné en simple.

L’équipe de Federer et Belinda Bencic l’a emporté 4-2 et 4-3 (5/3) contre le duo de Williams et Frances Tiafoe dans le premier match officiel entre les deux légendes de 37 ans.

« J’étais tellement excitée, c’était littéralement le match de ma carrière. Affronter quelqu’un de si grand et que tu admires autant en match, c’est vraiment quelque chose », s’est enthousiasmée Williams, qui a qualifié au passage Federer de « plus grand joueur de tous les temps ».

« J’ai vraiment aimé jouer contre Serena, c’était un honneur et un plaisir », a souligné de son côté le Suisse, pas habitué à affronter quelqu’un comptant plus de victoires que lui en tournoi majeur.