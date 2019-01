Félix Auger-Aliassime rend les armes à Pune

Favori des qualifications, Auger-Aliassime a remporté deux matchs avant d'accéder au tableau principal du tournoi disputé en Inde. Karlovic a mis un frein à sa percée avec une performance quasi sans faille lorsqu'il avait les balles en main.

Le vétéran a enregistré 13 as et commis 1 double faute durant la confrontation qui a duré 1 h 15 min. Mais surtout, Karlovic a seulement perdu 11 points sur une possibilité de 55 au service.

Il a affiché des taux de réussite s'élevant à 85 % (29 en 34) et 71 % (15 en 21) avec ses première et deuxième balles, respectivement, et n'a pas accordé la moindre occasion de bris au Québécois.

Plus de deux décennies séparent les deux adversaires. D'ailleurs, Auger-Aliassime est né en 2000, soit la même année où son rival du jour, âgé de 39 ans, a atteint les rangs professionnels.

Karlovic rencontrera en huitièmes de finale le Russe Evgeny Donskoy, bourreau lundi de l'Espagnol Pablo Andujar, classé huitième tête de série, en trois manches de 6-3, 5-7 et 7-6 (8/6).

Le Sud-Africain Kevin Anderson (no 1), finaliste samedi au tournoi préparatoire d'Abou Dhabi, le Sud-Coréen Hyeon Chung (no 2) et le Français Gilles Simon (no 3) sont les trois favoris à Pune.

Autres résultats du premier tour :