Le Canadien clôt l'année avec une victoire sur les Stars en prolongation

Petry, qui n'avait pas marqué depuis sa performance de deux buts contre les Hurricanes de la Caroline le 13 décembre, a inscrit son huitième filet de la saison en faisant dévier une passe précise de Paul Byron. Max Domi a également obtenu une mention d'aide sur la séquence.

Si Petry a joué les héros lors de la période supplémentaire, les deux grandes vedettes de la soirée pour le Canadien auront été le gardien Antti Niemi et le joueur de centre Phillip Danault.

Après une soirée laborieuse contre le Lightning de Tampa Bay, lors de laquelle il avait été victime de six buts, Niemi a stoppé 45 rondelles, dont 22 en deuxième période. Radek Faska et Jamie Benn, ce dernier en avantage numérique, ont été les seuls à déjouer Niemi.

Les deux buts des Stars inscrits au deuxième vingt avaient permis à la troupe de Jim Montgomery de se donner une avance d'un but après 40 minutes de jeu.

Quant à Danault, il a marqué les deux buts du Canadien en temps réglementaire, incluant le filet égalisateur à mi-chemin de la troisième période. Il avait également ouvert la marque au premier vingt contre Ben Bishop, qui a fait face à 34 tirs.

Les buts de Danault étaient ses sixième et septième de la saison et lui ont permis de conclure un productif séjour de six matchs à l'étranger avec une récolte de cinq buts et quatre aides.

Les performances de Danault et de Niemi ont aussi permis au Tricolore de terminer ce périple avec un dossier de quatre gains et deux revers. Deux de ces quatre victoires ont été acquises en prolongation.

Par ailleurs, le Canadien (21-14-5) termine l'année 2018 au 7e rang du classement de l'Est avec 47 points, un de plus que les Islanders de New York et que les Bruins de Boston, et un de moins que les Sabres de Buffalo, 3e de la Division atlantique.

Les hommes de Claude Julien seront de retour à Montréal et devraient reprendre l'entraînement mercredi matin à Brossard. Ils disputeront leurs trois prochaines rencontres au Centre Bell en commençant par un duel contre les Canucks de Vancouver, jeudi.