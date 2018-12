Del Potro fait l'impasse sur les Internationaux d'Australie

« Ma guérison suit son cours, et je vous dirai plus tard où je pourrai effectuer mon retour sur un court. Malheureusement, ce ne sera pas en Australie. Vous me manquez tous », a écrit le 5e joueur mondial sur son compte Twitter, avant d'ajouter qu'il est « content des progrès réalisés ».

Del Potro avait déjà été contraint de déclarer forfait aux finales de l'ATP de Londres, en raison de cette même blessure subie lors d'une chute au Masters de Shanghai, en octobre.

L'Argentin, longtemps martyrisé par ses poignets, s'est offert aux Internationaux des États-Unis, en septembre, la deuxième finale en grand chelem de sa carrière, à deux semaines des célébrations de son 30e anniversaire de naissance.

Sa saison 2018 a été marquée par son premier trophée dans une compétition de la série Masters 1000, à Indian Wells en mars, et par son meilleur classement sur le circuit de l'ATP lorsqu'il s'est hissé au 3e rang, en août.

Del Potro a également enlevé les honneurs du tournoi d'Acapulco au cours de la dernière campagne.