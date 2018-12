Carey Price absent de l'entraînement à Dallas

Ses partenaires Antti Niemi et Michael McNiven ont quant à eux enfilé les jambières. Le portier finlandais obtiendra un troisième départ de suite.

Price n'a pas fait le voyage au Texas. Son état de santé est réévalué sur une base quotidienne en raison d'une irritation à un genou. Son nom a été inscrit sur la liste des blessés, rétroactive au 22 décembre.

Le gardien n'avait pas non plus accompagné ses coéquipiers lors des deux arrêts en Floride, soit à Sunrise et à Tampa.

Sa femme, Angela Price, a par ailleurs donné naissance à leur deuxième fille, Millie, jeudi dernier.

Deslauriers remplace Peca

L'attaquant Nicolas Deslauriers a pris la place de Matthew Peca dans le quatrième trio, à la droite du centre Michael Chaput et de l'ailier Kenny Agostino.

Peca, Joel Armia et Charles Hudon ont formé la cinquième unité.

Deslauriers a inscrit son 2e but de la campagne vendredi face aux Panthers (16-15-6), à son 26e match. Il a toutefois été remplacé par Peca samedi lorsque le Canadien a rendu visite au Lightning (30-7-2).

L'entraîneur-chef Claude Julien n'a apporté aucun autre changement à sa formation.

Les Stars tenteront de clore l'année 2018 avec une troisième victoire d'affilée.

Seulement quatre équipes du circuit Bettman ont enregistré plus de triomphes à domicile. Les Stars ont pour leur part remporté les deux tiers de leurs affrontements à Dallas cette saison (12-5-1).

L'attaquant Alexander Radulov produit à un rythme de plus d'un point par rencontre depuis le début du calendrier. Il a jusqu'ici réussi 13 buts et 18 aides en 29 matchs.

Formation du Canadien à l'entraînement :

Attaquants

Paul Byron - Max Domi - Jonathan Drouin

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen - Jesperi Kotkaniemi - Andrew Shaw

Kenny Agostino - Michael Chaput - Nicolas Deslauriers

Extras : Joel Armia, Charles Hudon et Matthew Peca

Défenseurs

Victor Mete - Shea Weber

Mike Reilly - Jeff Petry

Brett Kulak - Jordie Benn

Extra : Karl Alzner

Gardiens