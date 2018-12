Les Bengals, Broncos, Cardinals et Dolphins à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef

La patience des Bengals est arrivée à échéance lundi en ce qui concerne Marvin Lewis. Les deux parties ont mis un terme à leur association, après 16 campagnes, d'un commun accord.

L'homme de 60 ans n'a pas su mener son équipe au bal hivernal depuis 2015. Il quitte Cincinnati avec un dossier fort respectable de 131-122-3 en saison, mais atroce en séries.

Élu instructeur de l'année en 2009, Lewis a perdu la totalité des sept duels éliminatoires auxquels il a pris part, dont cinq consécutifs de 2011 à 2015.

Vance Joseph a également été démis de ses fonctions à Denver après deux campagnes, où il a affiché un rendement de 11 victoires contre 21 revers.

Les Broncos se sont classés aux 4e et 3e échelons de la Division ouest de l'Américaine durant son règne.

Le directeur général John Elway devra donc encore dénicher un nouvel entraîneur-chef. Le prochain instructeur nommé sera le quatrième en six ans dans les Rocheuses américaines.

Du changement à Miami...

Adam Gase a quant à lui été limogé à Miami. Les Dolphins ont participé aux éliminatoires une fois sous sa gouverne qui s'est amorcée en 2016.

La lune de miel de Gase en Floride n'a duré qu'une saison. Il avait mis un frein à une séquence de neuf campagnes sans séries grâce à une fiche de 10-6, mais n'a jamais répété l'exercice par la suite.

Ryan Tannehill (gauche) et Adam Gase (droite) Photo : La Presse canadienne / Brynn Anderson

Invaincue après 3 matchs cette année, sa troupe a baissé pavillon lors de 9 des 13 duels suivants.

Les Dolphins n'ont pas goûté à l'ivresse d'un triomphe en éliminatoires depuis 2000.

... et en Arizona

Steve Wilks n'aura pour sa part fait que passer en Arizona. Le successeur du retraité Bruce Arians a été congédié moins de 50 semaines après son embauche.

Les Cardinals ont hérité du premier choix au repêchage de la NFL, qui se déroulera en avril prochain, après avoir conclu la campagne au 32e et dernier échelon.

Ils ont décroché 2 de leurs 3 gains face aux 49ers de San Francisco (4-12) et ont subi 6 de leurs 13 revers par un écart de 18 points ou plus.

Les 14,1 points marqués et les 241,6 verges parcourues par rencontre ont constitué le pire rendement offensif du circuit Goodell.

Les noms de Gase, Joseph, Lewis et Wilks se sont ajoutés à ceux de Todd Bowles et Dirk Koetter, respectivement renvoyés dimanche par les Jets de New York (4-12) et les Buccaneers de Tampa Bay (5-11).

Plutôt durant la saison, les Browns de Cleveland (7-8-1) ont indiqué la porte de sortie à Hue Jackson, à la fin octobre, tandis que les Packers de Green Bay (6-9-1) ont coupé les ponts avec Mike McCarthy, au début décembre.