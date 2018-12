Le Canada s'incline en finale de la Coupe Spengler

Jaakko Rissanen a inscrit le but vainqueur de la fusillade contre le gardien canadien Zachary Fucale. Rissanen a battu Fucale d’un tir du revers avant que le gardien Denis Godla mette fin à la rencontre avec un arrêt de la jambière contre le capitaine canadien Andrew Ebbett.

Le KalPa Kuopio, dès sa première participation au tournoi, soulève donc la coupe Spengler.

Après les trois tours habituels de la séance de tirs de barrage, les équipes demeuraient à égalité 2-2. Godla, joueur étoile de l’équipe slovaque médaillée de bronze aux mondiaux junior de 2015, a réalisé cinq arrêts consécutifs pour donner la victoire aux Finlandais.

Le Canada tentait de remporter la Coupe Spengler pour la quatrième année de suite. Les représentants de l’unifolié avaient déjà réussi une telle séquence de 1995 à 1998.

Les Canadiens ont dominé leurs adversaires 40-23 au chapitre des tirs au but. Daniel Winnik a ouvert la marque pour le Canada en troisième période, mais Eetu Luostarinen est parvenu à créer l’égalité six minutes plus tard.