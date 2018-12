Les Colts coiffent les Titans et intègrent les éliminatoires

Les Colts d'Indianapolis (10-6) ont confirmé leur place en éliminatoires dimanche en battant les Titans (9-7) par un pointage de 33-17, au Tennessee. Ils se rendront à Houston en séries pour un choc face aux Texans (11-5-0), détenteurs du 3e échelon dans l'Américaine et champions de la Division sud .

Les Colts ont quant à eux abouti au 2e rang des formations repêchées, à deux triomphes des Chargers de Los Angeles (12-4-0).

Les protégés de l'entraîneur-chef Frank Reich ont plié l'échine dans 5 de leurs 6 premiers duels de la saison, avant de renverser la vapeur pour remporter 9 des 10 suivants.

Andrew Luck a amorcé la rencontre décisive sur les chapeaux de roue. Il a guidé son attaque dans la zone des buts grâce à des passes de touché lors des deux premières séquences offensives.

Le quart-arrière a uni ses efforts avec le receveur éloigné Dontrelle Inman et l'ailier rapproché Eric Ebron sur 11 et 9 verges pour les majeurs. L'unité a parcouru 92 et 90 verges pour se forger une priorité de 14-0.

Une interception ramenée pour le touché réalisée par le secondeur intérieur Jayon Brown a permis aux Titans de se maintenir à proximité des Colts à la mi-temps.

Luck s'est repris au troisième quart, dès que son attaque a pris possession du ballon. Il a enregistré son troisième relais payant du match, sur une distance d'une verge, à l'ailier rapproché Ryan Hewitt.

Treize joueurs différents ont capté des passes de touché lancées par le no 12 cette saison, ce qui constitue un record de la Ligue nationale de football (NFL).

Son opposant Blaine Gabbert, qui a pris la place de Marcus Mariota, blessé au cou, derrière le centre, n'a pas su suivre son rythme.

Il a conclu la rencontre avec des gains de 165 verges à la suite de 29 passes tentées, dont 18 ont trouvé preneur parmi ses coéquipiers.

Gabbert a amassé un touché par la voie des airs, tard au troisième quart, lorsque l'ailier rapproché Luke Stocker a rallié la terre promise sur 22 verges. Il a en contrepartie été victime de deux interceptions.

Un larcin commis à mi-chemin du quart ultime, signé par le demi de coin Kenny Moore, a mis la table au deuxième placement d'Adam Vinatieri, compliquant la tâche des Titans.

Le botteur de précision a réussi ses tentatives sur 53 et 25 verges, mais a raté un converti d'un point.

Le demi offensif Marlon Mack, auteur d'un touché, a prêté main-forte à la cause des Colts en portant le ballon sur un total de 119 verges. Pas en reste, son vis-à-vis Derrick Henry a franchi 93 verges au sol.

Un verdict nul entre les Colts et les Titans aurait permis aux Steelers de Pittsburgh (9-6-1) d'accéder aux éliminatoires.