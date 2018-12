Roger Federer lance sa 22e saison à la Coupe Hopman

L'attraction du jour était évidemment le grand retour du Suisse aux 20 titres du grand chelem. Contre le modeste Britannique Cameron Norrie, 91e mondial, Federer n'a pas été inquiété pour lancer sa 22e saison sur le circuit. Une victoire 6-1, 6-1 sans trembler, qui a ouvert la route à son équipe.

Tenant du trophée avec sa compatriote Belinda Bencic, qui a elle battu la Britannique Katie Boulter dans la foulée pour offrir la rencontre à son pays, Federer a abordé détendu cette nouvelle année, celle de son 38e anniversaire, avec en prime une victoire en double mixte dans la soirée en Australie (4-3, 4-1).

Like an arrow to a target 🏹@rogerfederer comes out firing. #HopmanCup pic.twitter.com/9UWisVTyy7 — Hopman Cup (@hopmancup) 30 décembre 2018

« C'est toujours sympa de venir jouer ici. J'ai toujours joué avec d'excellentes partenaires. Je me sens un peu à la maison, et défendre son titre c'est toujours plus facile que de gagner pour la première fois, car à chaque fois vous vous sentez de plus en plus en confiance », a-t-il savouré, à deux jours du grand moment de cette épreuve, le choc entre la Suisse et les États-Unis lors duquel il affrontera, dans le double mixte, la légende de la WTA Serena Williams.

« Je suis très enthousiaste pour nous deux et j'espère que beaucoup de fans de tennis nous regarderont. Ce sera pour une seule fois, probablement plus jamais ensuite », a souligné le tenant du titre des Internationaux d’Australie.

À lire aussi : Federer à la Coupe Hopman pour un duel de légendes

Dans l'autre poule, l'Allemagne fait figure d'épouvantail. Avec Zverev (4e mondial) et Kerber (2e chez les dames), le duo fait rêver. Et il a brillé dimanche, en écartant l'Espagne 3-0.

Dans un match de prestige, Kerber a dominé Garbine Muguruza (18e), 6-2, 3-6, 6-3. Zverev, de son côté, était largement favori face à David Ferrer (126e). Mais la hargne de l'ancien finaliste de Roland-Garros lui a permis de tenir 2 h 35 min, avant de craquer au bris d’égalité, 6-4, 4-6, 7-6 (7/0).

« Quel match! David s'est accroché pour revenir d'une manche et un bris de retard. C'est sûrement l'un des plus grands combattants que le tennis a connu et j'ai tellement de respect pour lui », a reconnu le jeune joueur âgé de 21 ans, qui a ensuite déroulé en double mixte avec Kerber pour prendre la tête de sa poule avant d'affronter la France et l'Australie.