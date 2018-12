Le Canada vainc la République tchèque et demeure invaincu au mondial junior

Vertement critiqué vendredi par son entraîneur-chef Tim Hunter, l'attaquant Alexis Lafrenière a noirci la feuille de pointage pour la première fois de la compétition.

Il a inscrit le troisième but des siens, après les réussites du capitaine Maxime Comtois et de Brett Leason. MacKenzie Entwistle et Morgan Frost, avec l'aide entre autres de Nick Suzuki, ont également touché la cible.

Équipe Canada junior a rendez-vous lundi avec la Russie, sans défaite jusqu'ici après deux confrontations. Il s'agira de son dernier match du tour préliminaire.

D'autres détails suivront.