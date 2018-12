Clemson écrase Notre Dame et avance en finale du Championnat de la NCAA

Les Tigers de l'Université Clemson participeront au match de Championnat de la NCAA pour la troisième fois en quatre ans. La formation classée 2e aux États-Unis a aisément vaincu samedi les Fighting Irish de l'Université Notre Dame (no 3) par la marque de 30-3.

Les deux formations étaient invaincues en 13 et 12 rencontres, en faveur des Tigers, avant la tenue du Cotton Bowl. L'Université Clemson a décroché sa 14e victoire de la saison grâce, entre autres, au brio du quart-arrière Trevor Lawrence.

Lawrence a lancé ses trois passes de touché au deuxième quart pour ainsi offrir une avance insurmontable de 23-3 aux siens à la mi-temps.

Il a d'abord rejoint le receveur Justyn Ross à deux occasions pour le majeur, puis a complété son tour du chapeau après un attrapé de Tee Higgins. Le pivot recrue de 19 ans a terminé le match avec des gains aériens de 327 verges.

Le porteur de ballon Travis Etienne a également rallié la zone payante. Il a effectué une course de 62 verges tôt au troisième quart pour anéantir les espoirs des Fighting Irish.

Etienne a franchi 109 verges à la suite de 14 portées. Il a également capté une passe de Lawrence pour huit verges supplémentaires.

À lire aussi : Kyler Murray remporte le trophée Heisman



Les Tigers affronteront prochainement le vainqueur de la deuxième demi-finale qui oppose le Crimson Tide de l'Université de l'Alabama (no 1) et les Sooners de l'Université de l'Oklahoma (no 4) dans le cadre de l'Orange Bowl.

Le Crimson Tide a pris part aux trois derniers matchs du Championnat de la NCAA. Il a triomphé en 2016 et en 2018, mais a baissé pavillon devant les Tigers en 2017.

L'Université de l'Alabama s'est respectivement imposée en finale contre l'Université Clemson et face aux Bulldogs de l'Université de la Géorgie.

Le nouveau format éliminatoire au football universitaire américain a été instauré avant l'entame de la saison 2014. La finale sera présentée le 7 janvier au stade Levi's, le domicile des 49ers de San Francisco dans la NFL.

La première édition, en 2015, a été remportée par les Buckeyes de l'Université Ohio State contre les Ducks de l'Université de l'Oregon.