Que sont devenus les Canadiens qui ont gagné l'or en 2006?

Comme cette année, il n’y avait qu’un joueur de retour de l’édition précédente, et la formation n’avait pas de vedette établie – contrairement aux Russes, avec Evgeni Malkin, et aux Américains avec Phil Kessel.

Une équipe de travailleurs a pourtant remporté les grands honneurs avec une victoire de 5-0 contre la Russie en finale.

Voici où sont rendus aujourd’hui les principaux protagonistes de cette formation.

Une équipe essentiellement nouvelle

« Nous étions essentiellement une équipe complètement nouvelle, avec 21 nouveaux visages, s’est rappelé Sutter en entrevue avec CBC Sports. Et pourtant, les gars avaient une mission bien claire. »

Après un passage derrière le banc des Devils du New Jersey et des Flames de Calgary, Sutter est retourné au niveau junior, où il est propriétaire, président et directeur général des Rebels de Red Deer, dans la Ligue de hockey de l’Ouest.

Pogge était titulaire pour tous les matchs du Canada. Il a donné six buts et réussi trois jeux blancs, dont la finale. « J’étais tellement nerveux avant chaque match », s’est-il souvenu avec le sourire.

Les Maple Leafs de Toronto lui ont donné un essai de six matchs dans la LNH, mais sa carrière professionnelle n’a jamais décollé en Amérique du Nord.

En 2012, il est parti en Europe. Il en est maintenant à sa troisième saison avec Rögle BK en Suède. « J’ai confiance dans mon jeu, j’ai beaucoup grandi en tant que personne. Si jamais j’ai une autre occasion d’aller dans la LNH j’aimerais ça, mais j’ai une belle vie ici. »

Ironique que son adjoint, Dubnyk, en soit maintenant à sa dixième saison complète dans la LNH.

La brigade défensive

Aux yeux de Ryan Parent, cette notion que le Canada soit négligé ne tenait pas debout. « On s’attendait à ce que nous aillions un bon tournoi, et on a fini par avoir une grande équipe. »

Parent, qui a aujourd’hui 31 ans, a remporté un autre titre junior l’année suivante, puis il s’est fait une place avec les Flyers de Philadelphie, avec qui il s’est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2010.

Depuis un an, il est entraîneur adjoint pour les Devils de Binghamton dans la Ligue américaine.

Quelques défenseurs de l’édition 2006 sont encore sous les projecteurs. Marc Staal, Kris Letang et Kris Russell disputent tous une 12e saison dans la LNH.

Après neuf ans dans le circuit Bettman, Cam Barker est aujourd’hui avec Tampere dans la ligue élite finlandaise.

Sasha Pokulok, un choix de premier tour des Capitals de Washington, n’a jamais goûté à la LNH, mais continue de jouer professionnellement, avec les Pétroliers du Nord dans la LNAH.

Luc Bourdon a disputé 36 matchs en deux saisons avec les Canucks de Vancouver, mais sa carrière prometteuse a pris tragiquement fin quand il s’est tué dans un accident de moto au Nouveau-Brunswick. Il avait 21 ans.

Ryan O'Marra, Luc Bourdon, Ryan Parent, Benoît Pouliot, Marc Staal et Kris Russell. Photo : Getty Images / Dave Sandford

Le groupe d’attaquants

Douze ans après être devenus champions, certains des attaquants du Canada sont encore dans la LNH. D’autres sont en action en Europe et d’autres encore sont passés à autre chose.

Pour Daniel Bertram, le souvenir le plus mémorable du tournoi était l’atmosphère pendant les échauffements. « Tout le monde dans GM Place était debout en train de crier. Tout le monde portait un chandail rouge ».

Après la compétition, Bertram a joué deux saisons avec l’Université Boston College, puis deux autres dans les circuits mineurs. « Je me suis dit qu’il y a autre chose que je ferai dans ma vie qui vont m’exciter aussi, et que le hockey allait avoir sa place, mais seulement pendant un certain temps. »

Il vit maintenant à Calgary et travaille pour une société de finance.

À l’opposé, Jonathan Toews est au cœur d’une illustre carrière. Le Franco-Manitobain est véritablement devenu une vedette en 2007 avec une autre conquête du titre mondial. Depuis lors, il a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques, trois fois la Coupe Stanley et un titre de joueur par excellence en séries.

Il était accompagné de Dave Bolland pour deux de ces trois conquêtes de la Coupe Stanley, qui était aussi de l’édition 2006 de l’équipe nationale junior.

Six des 12 attaquants ont enfilé l’uniforme du Canadien de Montréal après 2006 : Benoît Pouliot (625 matchs dans la LNH), Kyle Chipchura (482) Tom Pyatt (443), Guillaume Latendresse (381), Dustin Boyd (220) et Mike Blunden (127).

Andrew Cogliano en est à sa 12e année dans la LNH et a déjà détenu la plus longue séquence de matchs consécutifs, avec 803 rencontres.

Blake Comeau porte les couleurs des Stars de Dallas, la sixième équipe de sa carrière dans la LNH.

Quant à Ryan O’Marra, il n’a joué que 33 matchs, avec les Oilers d’Edmonton et les Ducks d’Anaheim. Il travaille aujourd’hui en finance au Royaume-Uni.