Les Sénateurs s'inclinent face à Barzal et les Islanders à New York

Mathew Barzal a marqué deux buts et ajouté une aide pour guider les Islanders vers un gain de 6-3 contre les Sénateurs d'Ottawa, vendredi soir, à New York.

Il s'agit d'une cinquième victoire en six rencontres pour les hommes de Barry Trotz.

Josh Bailey a contribué à la victoire avec un but et une aide. Anders Lee, Johnny Boychuk et Casez Cizikas ont également touché la cible pour les Islanders, qui ont remonté la pente après avoir fait face à deux retards de deux buts.

Le club new-yorkais a inscrit les cinq derniers buts du match, dont quatre en troisième période.

Boychuk a d'abord créé l'égalité 3-3 à 2:57 de la troisième période grâce à un tir frappé de la pointe droite. Moins de deux minutes plus tard, Barzal a procuré aux Islanders leur première avance de la rencontre, avant de compléter son doublé avec 7:36 à jouer.

Thomas Greiss a accordé 3 buts en 17 tirs avant d'être remplacé à 6:11 de la deuxième période. Robin Lehner, qui a amorcé sa carrière avec les Sénateurs, a pris la relève et a stoppé les 10 tirs auxquels il a fait face. Il présente un dossier global de 7-0-3 contre son ancienne équipe.

Mark Stone, Matt Duchene et Cody Ceci ont offert la réplique pour les Sénateurs, qui ont subi une sixième défaite en huit sorties. Leur dossier à l'étranger est de 4-13-1.

Mike McKenna a complété le match avec 33 arrêts.

Les Sénateurs disputeront leur prochain match à domicile, samedi, contre les Capitals de Washington.