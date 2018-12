Tatar réalise un doublé dans une victoire du Canadien face aux Panthers

Il s'agit d'une troisième victoire de suite pour Montréal. Le club montréalais (20-13-5) a dépassé les Bruins de Boston au classement et pointe désormais au 6e rang de l'Association de l'Est.

Par ailleurs, la défaite laisse les Panthers (15-15-6) à neuf points du Canadien.

« On sait tous qu'ils ont deux matchs en main, et c'était l'une des raisons pour lesquelles on avait besoin de gagner le match ce soir », a fait remarquer l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien.

« L'autre raison, c'était de s'approcher du groupe qui est devant nous. Quand tu gagnes un match et que tu peux gérer ces deux aspects, c'est bon signe. On a dépassé Boston, on s'est rapproché de Buffalo et on éloigne la Floride de nous. C'est une grosse victoire, c'est une victoire importante », a ajouté le pilote du Tricolore.

Les hommes de Claude Julien ont commencé le match en force.

Seulement 35 secondes après la mise au jeu initiale, Tomas Tatar s’est retrouvé seul devant le but avec la rondelle, à la suite d’un mauvais dégagement adverse. Il en a profité pour marquer son 13e de la saison.

Après plusieurs chances ratées du Tricolore, Nicolas Deslauriers a trouvé le fond du filet à 2:51 de la première période en faisant dévier un tir de la pointe de Victor Mete. Shea Weber a aussi récolté une passe sur le jeu.

Quelques minutes plus tard, Mike Hoffman a récupéré le disque après un revirement en zone adverse et l’a refilé à Henrik Borgstrom, qui a facilement déjoué Antti Niemi d’un tir du poignet.

Le Canadien a perdu son avance quand Troy Brouwer a redirigé la rondelle devant le filet à Denis Malgin, pour créer l’égalité 2-2.

Max Domi et Aaron Ekblad se bataillent devant Roberto Luongo. Photo : Getty Images / Joel Auerbach

Dans la première moitié du second engagement, les Panthers n’ont pas su profiter des punitions à Phillip Danault et à Max Domi pour s’inscrire au pointage.

Aucun but n’a été marqué en deuxième période.

Avec 11:06 à jouer au match, Tatar a inscrit son deuxième de la rencontre en supériorité numérique pour redonner l’avance à son équipe. Il est parvenu à vaincre Luongo sous la mitaine d’un tir sur réception sur une passe de Jonathan Drouin.

« Ça fait un bon bout de temps qu'on essaie de marquer en avantage numérique. Ça s'en vient, a affirmé Julien. Je ne dirai pas que c'est encore là. Par contre, on est dans la bonne direction présentement. »

Six minutes plus tard, Artturi Lehkonen était seul devant le but quand Andrew Shaw lui a passé le disque. Il a permis au CH d'accroître son avance à 4-2.

Keith Yandle a réduit l'écart à 4-3 en avantage numérique avec un peu plus d'une minute à faire en troisième.

Jonathan Drouin a finalement confirmé la victoire du Canadien en marquant dans un filet désert.

Le Bleu-Blanc-Rouge a dû se débrouiller sans Carey Price, qui n'a pas fait le voyage en Floride en raison d'une blessure. Ce dernier serait ennuyé par une irritation à un genou.

Niemi et Luongo ont effectué 23 arrêts chacun.

Le Canadien rendra visite au Lightning samedi soir, à Tampa.