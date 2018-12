Jamie Benn et Tyler Seguin blâmés par la direction des Stars

Lites a déclaré aux journalistes que les deux joueurs offraient des performances « terribles » et que le propriétaire de l'équipe, Tom Gaglardi, était lui aussi frustré de cette situation.

Le président, qui croit que son équipe connaît une première moitié de saison en deçà des attentes, a tenu à rencontrer les membres des médias vendredi, soutenant que Seguin et Benn méritaient de se faire critiquer davantage sur la place publique.

Lites a confié à The Athletic que les Stars pourraient rater les séries éliminatoires pour une 9e fois en 11 saisons si Benn et Seguin ne montaient pas leur jeu d'un cran. Il a ajouté, dans une entrevue avec le Dallas Morning News, que les deux joueurs « croient que c'est facile, et c'est ce qui me dérange ».

« Ils sont de la ''foutue merde de cheval'', je ne sais pas comment le dire autrement, a dit Lites. L'équipe a été acceptable, mais (Tyler) Seguin et (Jamie) Benn ont été horribles. »

Benn, âgé de 29 ans, écoule la deuxième année d'un contrat de 8 ans d'une valeur de 76 millions de dollars américains, alors que Seguin s'est entendu avec l'équipe cet automne pour une prolongation de contrat de 8 ans et 78 millions.

Les deux joueurs ont concédé qu'ils devaient améliorer leurs performances respectives après avoir été mis au parfum des propos de Lites à leur endroit.