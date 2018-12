Luguentz Dort pense de plus en plus à la NBA

Un texte d’Antoine Deshaies

La trêve des fêtes a été plutôt brève pour Luguentz Dort et ses coéquipiers des Sun Devils. Le colosse de 19 ans est venu passer à peine 3 jours à Montréal avant de retourner sous le soleil de l’Arizona.

Le 26 décembre en soirée, l’équipe était déjà de retour à l’entraînement en vue de son prochain match samedi contre Princeton, une semaine jour pour jour après la victoire surprise du 22 décembre contre l’Université du Kansas, première équipe au classement national.

« C’est une victoire qui nous a fait le plus grand bien, explique Dort en entrevue avec Radio-Canada Sports. Nous avions perdu la semaine précédente contre Vanderbilt et nous avions chuté au classement. Notre gain contre Kansas nous a permis de remonter au 17e rang et d’être bien placés pour recevoir une invitation pour le March Madness. »

Pour Dort, ce pourrait être à la fois un premier et un dernier tournoi printanier de la NCAA. Le Québécois songe à se déclarer admissible au repêchage de la NBA en juin prochain.

Lorsqu’un joueur prend une telle décision, il perd son admissibilité sportive universitaire une fois le repêchage terminé, qu’il soit repêché ou non. C’est donc un pensez-y-bien. Surtout qu’il n’y a que deux tours au repêchage de la NBA.

Luguentz Dort se retrouve présentement parmi les vingt meilleurs espoirs au repêchage selon les plus récents classements de Sports Illustrated et du réseau ESPN.

La recrue marque en moyenne 19,2 points par match depuis le début de la saison, mais les classements en vue du repêchage sont très fluides. Une sélection au premier tour est, pour l’instant, loin d’être assurée.

« Bien sûr que j’y pense de plus en plus parce que c’est le rêve de tout joueur de faire le saut dans la NBA après une seule année universitaire, admet Dort. À mon arrivée en Arizona, j’avais cette idée en tête sans réellement y croire. Là, les choses vont bien donc j’ai envie de tenter ma chance, mais on verra comment se déroule le reste de la saison. »

Luguentz Dort se faufile entre deux joueurs adverses Photo : Getty Images / David Becker

Dort insiste : Il prendra sa décision uniquement à la fin de la campagne après mûre réflexion avec ses proches. Il essaie de ne pas trop y penser, mais inconsciemment, le débat fait rage.

« J’y pense et je vais tout faire pour que ça arrive, précise le Montréalais. Je pourrais aussi décider de rester ici et de parfaire mon jeu une saison de plus avant de faire le saut. J’apprends beaucoup ici. »

Après un départ canon, le Montréalais a un peu ralenti statistiquement. Après des récoltes de 28, 25 et 33 points dans trois de ses cinq premiers matchs, il a été limité à 13 points ou moins à ses trois dernières sorties.

Son pourcentage de tirs réussis lors de ces trois matchs est d’à peine 21,6 %. Les adversaires le connaissent de mieux en mieux et sont plus agressifs en défense pour le contrer.

La confiance, la clé du succès

Si Dort a choisi l’offre des Sun Devils plutôt que celle de la vingtaine d’autres universités qui le courtisaient, c’est surtout pour apprendre sous les ordres de l’entraîneur Bobby Hurley. L’ancien joueur de la prestigieuse Université Duke était un meneur de jeu, tout comme le Québécois.

« J’ai changé mon style pour devenir un vrai meneur de jeu, explique le colosse de 6 pi 4 et 215 livres (1,93 m et 98 kg). J’ai changé beaucoup de choses depuis mon arrivée ici. Je joue surtout en confiance parce que je sens que j’ai la confiance de mon entraîneur. Ça fait toute la différence. »

Il carbure à l’énergie de la foule du campus de Tempe, en Arizona, où il habite d’ailleurs dans un dortoir. Sur le terrain, il est très démonstratif et fait tout pour galvaniser la foule.

D’ailleurs, plus de 14 500 spectateurs, dont de grandes vedettes sportives américaines comme Michael Phelps et Jason Kidd, ont assisté à leur dernière victoire contre Kansas, l’une des plus importantes de l’histoire du programme des Sun Devils.

Le Québécois Luguentz Dort (à droite) a inscrit 13 points contre l'Université du Kansas. Photo : Associated Press / Rick Scuteri

« On doit en partie notre victoire contre Kansas à l’énergie transmise par la foule, confie Dort. Ça nous donne l’énergie pour jouer avec encore plus d’intensité. La foule nous a poussés à continuer et n’a jamais cessé de nous encourager. »

Sur le campus à Tempe et dans la presse sportive américaine, le nom Dort résonne de plus en plus fort. Le regard des gens a changé. Il ne s’en plaint pas.

« C’est agréable parce que ça va bien en ce moment, relativise Dort. Ça me motive à travailler plus fort. »

Il devient peu à peu une inspiration pour les jeunes de sa communauté d'origine, à Montréal-Nord. Quand le temps le lui permet, il se rend dans des écoles du quartier pour partager son parcours et ses conseils aux plus jeunes.

Par la force des choses, il est devenu un modèle. Ça le fait sourire.

« Je n’ai jamais pensé que j’allais devenir un exemple, répond timidement Dort. Je suis parti de loin, mais c’est maintenant mon rôle d’aider les jeunes. »

S’il atteint la NBA, son influence auprès des jeunes n’en sera que magnifiée.