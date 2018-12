Benjamin Thomsen 10e à Bormio, Paris l'emporte

C'était la troisième victoire de Dominik Paris sur la piste Stelvio, et peut-être la plus belle, car il fallait gros coeur en ce vendredi sur une piste très dure et très glacée sur les 3,2 km, en raison du froid et du vent des derniers jours.

Il l'avait déjà emporté à Bormio en 2012 et 2017.

Paris a devancé Innerhofer de 36 centièmes de seconde.

Tout en vitesse et en solidité musculaire, les deux Italiens ont donc écarté la concurrence, notamment celle des Norvégiens, très secoués par la Stelvio. Le meilleur d'entre eux, Aleksander Aamodt Kilde a fini 9e. Aksel Lund Svindal a fini 12e.

Le Suisse Beat Feuz a terminé 3e, à 52 centièmes, et il prend seul la tête du classement de la Coupe du Monde de descente.

Ce début de saison est particulièrement disputé avec quatre vainqueurs en quatre épreuves.

Avec cette victoire, Paris porte à 10 son total de victoires en Coupe du Monde, dont neuf en descente.

La piste de Bormio sera celle de la descente des Jeux olympiques de 2026 si le projet italien Milan-Cortina l'emporte.

Une bonne nouvelle pour le Canadien Benjamin Thomsen qui a fini 10e, grâce à un chrono de 1:56,82, à 1,61 s du temps de référence. Il était le seul Canadien inscrit.

C'est le huitième top 10 de Thomsen en descente sur le circuit de la Coupe du monde.

« Un autre top 10, a réagi Thomsen. J’ai aimé me mettre au défi en skiant sur des conditions difficiles. Je suis très content de mon résultat, mais j’ai du travail à faire dans la section du haut de ce parcours. »

Samedi, la Stelvio sera à nouveau la scène d'un super-G, samedi, et les Norvégiens voudront venger leur contre-performance de vendredi.